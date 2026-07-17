एक और पति की हत्या, अमावस्या के बहाने ले गई मंदिर, रास्ते में प्रेमी से मरवाया! खुद ही बनाया सनसनीखेज प्लान

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक महिला और उसके कथित प्रेमी को उसके पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मामला तब सामने आया जब अमावस्या के मौके पर आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाने की योजना एक सोची-समझी हत्या में बदल गई. पुलिस ने बताया कि डिजिटल सबूत, CCTV फुटेज और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से कुछ ही घंटों में इस साजिश का खुलासा हो गया. मृतक, 23 वर्षीय रमेश, तमिलनाडु के कृष्णगिरि जिले के सुलागिरी का रहने वाला था. उसने लगभग दो साल पहले शांतिपुरम की 19 वर्षीय हसिनी से शादी की थी. इस जोड़े की एक छोटी बेटी थी और रमेश होसुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था. रिश्तेदारों को तो उनकी शादी ठीक-ठाक लग रही थी, लेकिन जांचकर्ताओं का आरोप है कि शादी के बाद भी हसिनी का अपने बचपन के दोस्त, 20 वर्षीय युगंधर के साथ रिश्ता बना हुआ था और दोनों ने मिलकर रमेश की हत्या करने का फैसला किया.पुलिस ने बताया, “हसिनी ने रमेश को मंगलवार को गुडुपल्ले मंडल में मल्लप्पा कोंडा पर स्थित श्री मल्लेश्वर स्वामी मंदिर जाने के लिए मना लिया. जब यह जोड़ा अपनी बेटी के साथ यात्रा कर रहा था, तो हसिनी कथित तौर पर फोन पर युगंधर के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर करती रही, जिससे हमलावरों को उनकी हरकतों पर नज़र रखने में मदद मिली.”
जांचकर्ताओं का मानना है कि हत्या की योजना हिल रोड पर तीसरे हेयरपिन मोड़ के पास अंजाम दी गई. शक है कि हसिनी ने जान-बूझकर अपना हैंडबैग गिरा दिया, जिससे रमेश को अपनी मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी. तभी युगंधर और उसके साथी छिपी हुई जगह से बाहर निकले, रमेश का करीब 100 मीटर तक पास के जंगल में पीछा किया और धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने बताया, “कथित तौर पर यह हत्या तब हुई जब उस जोड़े की बेटी पास ही मौजूद थी.” यह मामला तब सुलझा जब हसिनी की माँ पुलिस के पास पहुँची, क्योंकि उनकी बेटी और नातिन घर नहीं लौटी थीं. मंदिर के रास्ते के CCTV फुटेज से इस अपराध का पता चला. फुटेज में दिखा कि रमेश अपनी पत्नी के साथ बाइक से मंदिर गया था, लेकिन बाद में वह महिला पीड़ित की मोटरसाइकिल पर दो अन्य पुरुषों के साथ उस इलाके से जाती हुई दिखी. इसके बाद पुलिस ने मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी सबूतों की जाँच की, जिससे उन्हें रमेश का शव और आरोपी मिल गए.
पुलिस ने पत्नी, उसके कथित प्रेमी और दो अन्य साथियों को गिरफ़्तार कर लिया है. जाँचकर्ता ग्रामीणों के उन दावों की भी पुष्टि कर रहे हैं कि रमेश से शादी के समय हसिनी नाबालिग थी और 9वीं कक्षा में पढ़ती थी. अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो बाल विवाह कानूनों के तहत अलग से कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
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