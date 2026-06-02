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क्या शादी के बाद Ex से मिलना बन सकता है तलाक की वजह? हाई कोर्ट ने साफ किया पूरा माजरा

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ किया है कि शादी के बाद पूर्व प्रेमी से सिर्फ एक बार मिलना व्यभिचार (Adultery) नहीं है, लेकिन ससुर पर लगाए गए झूठे और निराधार आरोप मानसिक क्रूरता (Mental Cruelty) के दायरे में आते हैं, जिसके आधार पर कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दी है.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 2, 2026, 3:06 PM IST
क्या शादी के बाद Ex से मिलना बन सकता है तलाक की वजह? हाई कोर्ट ने साफ किया पूरा माजरा
Ex से मिलने पर तलाक संभव!

Punjab and Haryana High Court divorce ruling: क्या शादी के बाद अपने पूर्व साथी (Ex) से एक बार मिलना भी तलाक का कारण हो सकता है? तलाक से जुड़ा एक ऐसा ही मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने आया. जिसमें अदालत ने पूर्व साथी को मिलने के रवैये एडल्ट्री नहीं माना, लेकिन फिर भी पति-पत्नी के बीच तलाक के फैसले को बरकरार रखा. आइये जानते हैं इस मामले को विस्तार से…

क्या है पूरा मामला?

तलाक के इस मामले में कपल की शादी 16 नवंबर 2021 को हुई थी. पति भारतीय नौसेना में कार्यरत है. शादी के बाद से ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई थी, जिसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की. पति का आरोप था कि उसकी पत्नी का शादी से पहले भी किसी अन्य व्यक्ति से संबंध था और वह शादी के बाद भी उससे मिलती रही, जिसे उसने आपत्तिजनक स्थिति में भी देखा था. वहीं पत्नी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पति और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना तथा अपने ससुर पर बदसलूकी और चरित्रहीनता के बेहद गंभीर आरोप लगा दिए थे.

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Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं!

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस रमेश कुमार की खंडपीठ ने व्यभिचार यानि एडल्ट्री को लेकर अहम टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि पत्नी का अपने पूर्व साथी से अकेले में मिलना केवल एक ही घटना थी, और सिर्फ एक बार की मुलाकात के आधार पर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वह निरंतर व्यभिचार के रिश्ते में रह रही थी. इसके साथ ही, शादी से पहले के किसी भी संबंध को शादी के बाद पति के खिलाफ व्यभिचार का अपराध नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि एडल्ट्री के लिए संबंधों में निरंतरता और दोहराव का होना कानूनी रूप से आवश्यक है.

झूठा आरोप ‘मानसिक क्रूरता’

भले ही हाई कोर्ट ने पत्नी को व्यभिचार के आरोपों से मुक्त कर दिया, लेकिन उसने पत्नी द्वारा ससुराल वालों पर लगाए गए झूठे आरोपों को बेहद गंभीर माना. कोर्ट ने टिप्पणी की कि बिना किसी ठोस सबूत के अपने ससुर पर चरित्रहीनता और बदसलूकी के गंभीर आरोप लगाना पति और उसके पूरे परिवार के सामाजिक सम्मान को गहरी ठेस पहुंचाता है. भारतीय परिवेश में ससुर पर ऐसे घिनौने आरोप लगाना सीधे तौर पर मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है, जिसके बाद किसी भी पति से पत्नी के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती.

फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार

इससे पहले फैमिली कोर्ट ने अपनी जांच में पाया था कि पत्नी द्वारा लगाए गए दहेज और उत्पीड़न के आरोप पूरी तरह से विरोधाभासी थे. जिरह के दौरान पत्नी खुद अपने ही बयानों में बुरी तरह फंस गई; उसने कोर्ट में स्वीकार किया कि जिस ससुर पर उसने गंभीर बदसलूकी के आरोप लगाए थे, असल में वही ससुर उसे रोजाना कॉलेज छोड़ने और लेने जाते थे. फैमिली कोर्ट ने पत्नी के इन झूठे दावों को क्रूरता मानते हुए पहले ही तलाक की डिक्री जारी कर दी थी, जिसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बरकरार रखा.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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