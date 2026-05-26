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Wife Not Cook Food Can Husband File Divorce Bombay High Court Clears Confusion

पत्नी ने नहीं बनाया खाना, तो क्या पति दे सकता है तलाक? हाईकोर्ट ने साफ कर दी स्थिति

क्या पत्नी के खाना नहीं बनाने पर पति तलाक ले सकता है? इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा शादी कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं. जानिए मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया.

फैमिली कोर्ट ने 2010 में पति को तलाक दे दिया था और पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया था. (Photo from AI)

आजकल शादी के बाद रिश्तों में बढ़ती दूरियों और छोटी-छोटी बातों पर होने वाले झगड़ों की खबरें अक्सर सामने आती हैं. कहीं पति पर परिवार को समय न देने के आरोप लगते हैं, तो कहीं पत्नी के घर में एडजस्ट न कर पाने की बातें सुनने को मिलती हैं. ऐसे ही एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा है कि शादी बराबरी का रिश्ता है, ऐसा नहीं होता कि पत्नी ही घर के सारे काम करे. हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस वजह से कि पत्नी खाना नहीं बनाती या घर के काम ठीक से नहीं करती, उसे क्रूरता नहीं माना जा सकता.

2002 में हुई थी शादी, पति ने क्या-क्या कहा?

अदालत ने जिस मामले में यह फैसला सुनाया वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पति और उसकी पत्नी से जुड़ा है, जिनकी शादी 2002 में हुई थी. पति का आरोप था कि शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी देते हुए कहा कि पत्नी को खाना बनाना नहीं आता था, वह घर के काम सही तरीके से नहीं करती थी और उसके माता-पिता की बात भी नहीं मानती थी. पति का कहना था कि इन बातों की वजह से उसे मानसिक तनाव हुआ.

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पत्नी बोली – बचा हुआ खाना खाने को मजबूर किया

वहीं पत्नी ने पति के सभी आरोपों को गलत बताया. उसने कहा कि उससे घर के सारे काम करवाए जाते थे – जिसमें खाना बनाना, बर्तन धोना और सफाई करना सब शामिल था. पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार तो उसे बचा हुआ खाना खाने के लिए मजबूर किया गया. पत्नी का कहना था कि उसके साथ कभी ठीक से व्यवहार नहीं किया गया. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनी और पुराने फैसले की समीक्षा की.

हाईकोर्ट ने पलटा फैमिली कोर्ट का फैसला

इसी मामले में फैमिली कोर्ट ने 2010 में पति को तलाक दे दिया था और पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया था. फैमिली कोर्ट का मानना था कि पत्नी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास चलाकर कमाई कर सकती है. लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि छोटी-मोटी गतिविधि या कभी-कभार होने वाली कमाई को स्थायी आय नहीं माना जा सकता. हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए पति को पत्नी को हर महीने 20 हजार रुपये मेंटेनेंस देने का आदेश दिया.

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मानसिक क्रूरता पर कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मानसिक क्रूरता साबित करने के लिए गंभीर व्यवहार होना जरूरी है. सामान्य घरेलू विवाद या शुरुआती दिनों की अनबन को क्रूरता नहीं कहा जा सकता. कोर्ट ने साफ किया कि अपमान करना, झूठे आरोप लगाना, सार्वजनिक रूप से बेइज्जती करना या किसी की आजादी पर रोक लगाना मानसिक क्रूरता के उदाहरण हो सकते हैं.