Balwinder Singh murder case: पंजाब के तरन तारन में शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह संधू की शुक्रवार को गोली मारकर हत्‍याकर दी गई थी. इस मामले में परिवार ने बलविंदर सिंह संधू की सुरक्षा हटाने को लेकर सरकार, प्रशासन और इंटेलिजेंस एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए इस घटना का उन्‍हें जिम्‍मेदार ठहराया है. दरअसल, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले संधू की सुरक्षा कुछ महीने पहले हटा ली गई थी, जबकि वह और उनके परिवार ने अपने ऊपर हुए हमलों को लेकर 42 एफआईआर दर्ज करा चुके थे. Also Read - पंजाब: शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर की गोली मार कर हत्या, सरकार ने कुछ समय पहले ही वापस ली थी सुरक्षा

बलविंदर सिंह की पत्नी जगदीश कौर ने कहा, इसके लिए सरकार, प्रशासन और खुफिया एजेंसियां जिम्मेदार हैं. हमने फिर से सुरक्षा की मांग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. जो सुरक्षा कवच को स्टेटस सिंबल मानने वाले हैं, वह उन्‍हें दी गई. हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता थी, लेकिन प्रदान नहीं की गई. Also Read - SC ने पराली जलाने पर रोक के लिए Retd Justice की अगुवाई में पैनल का गठन किया, SG ने विरोध किया

जगदीश कौर ने कहा, हमारे परिवार पर हमलों की 42 पंजीकृत एफआईआर हैं और अनगिनत अन्य हमले हुए हैं, जो रिकॉर्ड में नहीं हैं. सुरक्षा वापस लेना गलत था. उन्होंने अपने परिवार के लिए सुरक्षा भी मांगी. Also Read - पत्नी की मौत से निराश व्यक्ति ने तीन मासूमों की हत्या करने के बाद खुदकुशी की

Govt, administration & intelligence agencies are responsible for this. We sought security again, but to no avail. Those who treat security cover as a status symbol have been given provided with it. We actually needed it but weren’t provided: Jagdish Kaur, wife of Balwinder Singh https://t.co/VoNH9zG49y

