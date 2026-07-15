EXPLAINER: क्या AI तय करेगा आपकी नौकरी? Meta पर मुकदमे के बाद समझिए AI आधारित छंटनी का पूरा विवाद

मेटा यानी फेसबुक पर अमेरिका में मुकदमा चल रहा है. 26 पूर्व कर्मचारियों ने ओकलैंड की यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर किया है. आरोप है कि कंपनी ने AI टूल्स (परफॉर्मेंस ट्रैकर और कीस्ट्रोक मॉनिटरिंग) का इस्तेमाल करके कर्मचारियों को रैंक किया और छंटनी की. ये सिस्टम मेडिकल या पैरेंटल लीव पर गए कर्मचारियों को कम स्कोर देते थे क्योंकि वे एक्टिव नहीं दिखते थे. एक शिकायतकर्ता को उसके दूसरे मेडिकल लीव के सिर्फ 16 दिन बाद निकाल दिया गया. मई में 8,000 कर्मचारियों की छंटनी AI निवेश के लिए की गई थी. कर्मचारी और ज्यादा कटौती रोकने और मुआवजे की मांग कर रहे हैं. मेटा ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि फैसले इंसानों ने लिए थे. publications.lawschool के मुताबिक, यह मामला AI के HR (मानव संसाधन) में बढ़ते इस्तेमाल पर नई बहस छेड़ रहा है. कंपनियां AI को हायरिंग, परफॉर्मेंस रिव्यू और लेऑफ में इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन पारदर्शिता, पक्षपात और जवाबदेही के सवाल उठ रहे हैं. कंपनियां AI को हायरिंग, परफॉर्मेंस रिव्यू और लेऑफ में कैसे इस्तेमाल कर रही हैं? कई कंपनियां AI का इस्तेमाल रिज्यूमे स्क्रीनिंग, वीडियो इंटरव्यू एनालिसिस, परफॉर्मेंस स्कोरिंग और लेऑफ रैंकिंग के लिए करती हैं. उदाहरण के लिए, AI टूल्स हजारों रिज्यूमे को सेकंडों में छांट लेते हैं, कीस्ट्रोक या ईमेल एक्टिविटी से परफॉर्मेंस मापते हैं और डेटा के आधार पर छंटनी के लिए कर्मचारियों को लिस्ट करते हैं. यह तेज और सस्ता है, लेकिन समस्या तब आती है जब डेटा पुराना या पक्षपाती होता है. मेटा के मामले में AI लीव पर कर्मचारियों को पेनलाइज कर रहा था. कई बड़ी कंपनियां जैसे अमेजन पहले ही AI रिक्रूटमेंट टूल्स इस्तेमाल कर चुकी हैं. आसान शब्दों में, AI अब HR फैसलों का बड़ा हिस्सा संभाल रहा है, लेकिन पूरी तरह इंसानी नियंत्रण के बिना. आइए इसके हर एक पहलू को विस्तार से समझते हैं.
AI अक्सर पुरानी biases को बढ़ा देता है. अगर ट्रेनिंग डेटा में ज्यादातर पुरुषों के रिज्यूमे हैं, तो AI महिलाओं को कम स्कोर दे सकता है. अमेजन का एक पुराना टूल इसी वजह से महिलाओं के खिलाफ पक्षपाती साबित हुआ.लीव, डिसेबिलिटी या उम्र वाले कर्मचारियों को भी नुकसान हो सकता है, जैसा मेटा मामले में हुआ. AI “निष्पक्ष” लगता है क्योंकि यह मशीन है, लेकिन असल में वह डेटा की biases को दोहराता और कभी-कभी बढ़ाता है.
कंपनियों को ये safeguards लगाने चाहिए-
कैलिफोर्निया जैसे इलाकों में ये नियम पहले से लागू हो रहे हैं. बिना इनके इस्तेमाल से मुकदमे हो सकते हैं. आसान शब्दों में, AI को “सहायक” बनाएं, “मालिक” नहीं.
अमेरिका: कोई पूर्ण संघीय कानून नहीं, लेकिन EEOC और DOL गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं. न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, कोलोराडो में लोकल नियम हैं –bias audit और नोटिस जरूरी.
EU: EU AI Act (2026 से लागू) HR AI को high-risk मानता है. कंपनियों को risk assessment, bias testing, human oversight और transparency देनी होगी. यह दुनिया का सबसे सख्त नियम है.भारत में अभी स्पष्ट कानून कम हैं, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन और IT नियम लागू हो सकते हैं. regulators AI को जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे हैं.
भारतीय कंपनियों और नीति-निर्माताओं को Meta मामले से क्या सबक मिलने चाहिए?भारत में AI तेजी से बढ़ रहा है. कंपनियां जैसे Infosys, TCS, Wipro पहले से AI HR टूल्स इस्तेमाल करती हैं.
अगर सावधानी न बरती गई तो नौकरियां अनिश्चित हो जाएंगी और मुकदमे बढ़ेंगे. भारत को “AI for good” नीति बनानी चाहिए जो नौकरियों की रक्षा भी करे. AI नौकरियों को आसान बना सकता है लेकिन बिना नियमों के यह अन्याय बढ़ा सकता है. Meta मामला चेतावनी है. कंपनियां और सरकारें मिलकर निष्पक्ष सिस्टम बनाएं ताकि AI इंसानों की मदद करे, न कि उनकी जगह ले.
जवाब: AI कर्मचारियों की परफॉर्मेंस का विश्लेषण कर सकता है और सुझाव दे सकता है. अंतिम फैसला इंसानों को लेना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह AI पर निर्भरता भेदभाव का जोखिम बढ़ा सकती है.
जवाब: अगर AI पक्षपाती या अधूरे डेटा पर प्रशिक्षित है, तो वह मेडिकल लीव, उम्र, लिंग या अन्य कारणों से कुछ कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार कर सकता है.
जवाब: हां, कई बड़ी भारतीय कंपनियां भर्ती, रिज्यूमे स्क्रीनिंग और परफॉर्मेंस एनालिसिस जैसे कामों में AI टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं. हालांकि इसके लिए अभी स्पष्ट कानूनी नियम सीमित हैं.
जवाब: यूरोपीय संघ ने AI Act के तहत HR AI को हाई-रिस्क श्रेणी में रखा है. अमेरिका के कई राज्यों ने भी AI ऑडिट और पारदर्शिता से जुड़े नियम लागू किए हैं.
जवाब: कंपनियों को AI के फैसलों की नियमित जांच, पारदर्शिता और इंसानी निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए. कर्मचारियों को भी यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि उनके बारे में AI कैसे निर्णय ले रहा है.
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