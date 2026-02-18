By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या AI खा जाएगा आपकी नौकरी? पीएम मोदी ने युवाओं को समझाई 5 बड़ी बातें
PM Modi on AI: एआई के कारण नौकरी जाने के डर पर पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए. एआई से नौकरियां जाएंगी नहीं, बल्कि आएंगी.
PM Modi on AI: नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है. इस मौके पर एएनआई को दिए इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं को एआई के संबंध में कई गहरी बातें बताईं. उन्होंने कहा कि एआई का मकसद हमेशा मानव क्षमता को बढ़ाना होना चाहिए, न कि उन्हें प्रतिस्थापित करना. भारत सरकार जानती है कि यह भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की जरूरी है.
कौन सी पांच बड़ी बाते कहीं हैं पीएम ने एआई पर
- एआई के कारण नौकरी जाने के डर पर पीएम मोदी ने कहा कि डर से टकराने का तरीका तैयारी और कौशल विकास है.
- भारत सरकार भी एआई के अनुरूप ही स्किलिंग और री स्किलिंग कार्यक्रमों पर जोर दे रही है.
- स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और प्रशासन में एआई आधारित समाधान शानदार हैं. ये गांव और शहरों के बीच की खाई को कम कर रहे हैं.
- आधार और यूपीआइ डिजिटल ढांचे और एआई के साथ जनसेवाओं को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाया जा रहा है
- सरकार डेटा सुरक्षा, डीपफेक रोकथाम और कौशल विकास पर समानांतर जोर दे रही है, ताकि युवाओं के लिए नए नौकरियां पैदा हों.
क्या एआई है ‘फोर्स मल्टीप्लायर’
पीएम मोदी ने कहा कि एआई एक ‘फोर्स मल्टीप्लायर’ है. यह संभावनाओं की सीमा को और आगे ले जाने में मदद करेगा. इससे चिकित्सक, वकील और शिक्षक भी पहले के मुकाबले कहीं बड़ी आबादी की मदद कर पाएंगे.
हेल्थ सेक्टर से समझाया एआई का इस्तेमाल
पीएम मोदी ने बताया कि हेल्थ सेक्टर में कैसे एआई का यूज हो रहा है. उन्होंने बताया, AI की मदद से टीबी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मिर्गी जल्द डायग्नोसिस हो रही है.
क्यों नाकरियां नहीं छीनेगा एआई
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतिहास में हमने देखा है कि तकनीक के कारण नौकरियां खत्म नहीं होती हैं. उसका स्वभाव या प्रकृति बदलती है. तकनीक के साथ नई तरह की नौकरियां बनती हैं. यह एआई बदलाव, भारत की आर्थिकी में नई तकनीकी रोजगार भी लेकर आएगा.
विकसित भारत में बनेगा साथी
पीएम ने कहा कि एआई, भारत के 2047 के विकसित भारत में साथी बनेगा. भारत को 2047 तक तीन एआई महाशक्तियों में शामिल होना चाहिए. पीएम ने स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 का जिक्र कहते हुए बताया कि इस इंडेक्स में भारत तीसरे नंबर पर था.
एआई के गलत इस्तेमाल पर क्या बोले पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के गलत इस्तेमाल डीपफेक को लेकर चिंता जताई और कहा कि भारत अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत कर रहा है. इसमें वॉटरमार्किंग, डेटा सुरक्षा बढ़ाना और IndiaAI सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना शामिल है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें