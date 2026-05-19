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Stray Dogs Supreme Court New Order: सारे आवारा कुत्ते शेल्टर में जाएंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में क्या-क्या कहा?

Stray Dogs Supreme Court New Order: सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में का कि आवारा कुत्तों पर शीर्ष अदालत का पुराना आदेश लागू होगा.

Published date india.com Published: May 19, 2026 11:02 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
Stray Dogs Supreme Court New Order: सारे आवारा कुत्ते शेल्टर में जाएंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में क्या-क्या कहा?
(photo credit AI, for representation only)

Stray Dogs Supreme Court New Order: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने नए आदेश में कहा है कि सार्वजनिक जगहों से सारे आवारा कुत्ते हटाए जाएंगे और उन्हें शेल्टर में भेजा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के पुराने फैसले को बरकरार रखते हुए ये नया आदेश दिया है.

यह खबर अपडेट हो रही है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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