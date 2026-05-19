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Will All Stray Dogs Be Sent To Shelters Or Not What Exactly Did The Supreme Court State In Its New Order

Stray Dogs Supreme Court New Order: सारे आवारा कुत्ते शेल्टर में जाएंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में क्या-क्या कहा?

Stray Dogs Supreme Court New Order: सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में का कि आवारा कुत्तों पर शीर्ष अदालत का पुराना आदेश लागू होगा.

(photo credit AI, for representation only)

Stray Dogs Supreme Court New Order: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने नए आदेश में कहा है कि सार्वजनिक जगहों से सारे आवारा कुत्ते हटाए जाएंगे और उन्हें शेल्टर में भेजा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के पुराने फैसले को बरकरार रखते हुए ये नया आदेश दिया है.

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