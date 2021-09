Amarinder Singh News: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में उठापटक का दौर जारी है. अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया. उधर, सिद्धू ने भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया. इन सबके बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) भारतीय जनता पार्टी (Amarinder Singh) में शामिल हो सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में कैप्टन के अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की खबरें सामने आ रही थीं.Also Read - पंजाब: नवजोत सिंह सिद्धू के बाद कांग्रेस के एक और नेता का इस्तीफा, पार्टी में फिर उथल-पुथल

हालांकि इन सबके बीच दिल्ली पहुंचे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि वह यहां किसी भी राजनेता से मिलने नहीं आए हैं. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए पंजाब के पूर्व सीएम ने कहा, ‘मैं यहां नई दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास कपूरथला हाउस को खाली करने आया हूं. मैं यहां किसी राजनेता से मिलने नहीं आया हूं.’ Also Read - नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर AAP ने ली चुटकी, जानें क्या बोले सौरभ भारद्वाज...

I had said that he (Navjot Singh Sidhu) is an unstable man, he won't stay for long and the same happened: Former Punjab CM Captain Amarinder Singh in Delhi pic.twitter.com/yTBHhN7y0z

