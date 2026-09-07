होली से पहले लोकतंत्र का त्यौहार... यूपी में 2 महीने पहले होंगे चुनाव? जानें कैसे मिला संकेत

UP Elections 2027: अगले साल फरवरी-मार्च में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव हो सकते हैं. चुनाव वाले चार राज्यों – उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा – में जनगणना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और पांचवें राज्य मणिपुर में जनगणना के पहले चरण को टालने से, ये संकेत मिले हैं. चुनावों की घोषणा जनवरी 2027 में हो सकती है.
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन पांच राज्यों में चुनाव होना है, उसमें से मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल सबसे पहले – 13 मार्च, 2027 को – खत्म हो रहा है. चूंकि इन राज्यों में 2027 के चुनाव भी एक साथ होंगे, इसलिए चुनाव आयोग के पारंपरिक तरीके से सबसे पहले खत्म होने वाली विधानसभा की तारीख 13 मार्च से पहले चुनाव खत्म कराने की संभावना है. यानी यूपी में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से लगभग 2 महीने पहले वोटिंग होगी. वहीं, होली 22 मार्च को मनाई जाएगी.
गोवा विधानसभा का कार्यकाल 14 मार्च, 2027 को, पंजाब विधानसभा का 16 मार्च को, उत्तराखंड का 28 मार्च को और उत्तर प्रदेश का 22 मई को खत्म होगा. इन सभी पांचों राज्यों में 2022 में एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन यूपी विधानसभा की पहली बैठक 22 मई, 2022 को हुई थी. इस तरह, यूपी में चुनाव विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने की तारीख से लगभग दो महीने पहले होंगे.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में एक साथ चुनाव होना, पिछले तीन चुनावों के पैटर्न के अनुसार है. चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार उसे किसी राज्य में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से छह महीने पहले कभी भी चुनाव कराने की इजाजत देता है.
चुनाव वाले तीन राज्यों यूपी, गोवा और मणिपुर में SIR (सालाना समरी रिविजन) का काम पहले ही पूरा हो चुका है और बाकी दो राज्यों में चल रहा है. पंजाब और उत्तराखंड के लिए फाइनल वोटर लिस्ट अगले कुछ महीनों में जारी की जाएगी.
केंद्र ने शनिवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड (बर्फ़बारी वाले इलाकों को छोड़कर बाकी हिस्सों) और गोवा में जनगणना 2027 के जनसंख्या गिनती वाले चरण को पहले करने के फैसले की जानकारी दी. इसके तहत यह काम 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 के बीच होगा और 5 जनवरी को रेफरेंस तारीख माना जाएगा. साथ ही, मणिपुर में जनगणना के हाउस-लिस्टिंग (घरों की गिनती) चरण को टालने की जानकारी भी दी गई.
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