होली में दिल्ली वालों को मिलेगा फ्री LPG Cylinder? जानिए रेखा गुप्ता ने क्या कहा

दिल्ली सरकार ने राजधानी में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को होली और दिवाली के मौके पर मुफ्त LPG कुकिंग गैस सिलेंडर देने की वेलफेयर स्कीम को मंजूरी दे दी है. यह फैसला मंगलवार (21 जनवरी) को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया, जिसमें इस पहल के लिए 300 करोड़ रुपये रखे गए हैं.

Published date india.com Updated: January 21, 2026 4:17 PM IST
LPG Cylinder on Holi in Delhi: यह कदम बीजेपी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनावों (Delhi Assembly Elections) के दौरान किए गए एक बड़े चुनावी वादे को पूरा करता है. अपने मैनिफेस्टो में, पार्टी ने होली और दिवाली पर एक मुफ्त LPG सिलेंडर देने का वादा किया था, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 500 रुपये में सब्सिडी वाला सिलेंडर देने का भी वादा किया था.

किन-किन लोगों को मिलेगा?

अधिकारियों ने बताया कि यह योजना शुरू में इस होली से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के राशन कार्ड धारकों को फायदा पहुंचाएगी. एक LPG सिलेंडर की कीमत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के जरिए सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे वे अपने रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर से सिलेंडर खरीद सकेंगे.

अमाउंट क्रेडिट होने के बाद लाभार्थियों को SMS से जानकारी दी जाएगी. दिल्ली सरकार इसे ठीक से लागू करने के लिए गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगी. गरीब परिवारों को 500 रुपये की सब्सिडाइज्ड दर पर LPG सिलेंडर देने पर आखिरी फैसला अभी बाकी है.

सरकार पारदर्शिता बनाए रखेगी

अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस तरीके से सरकार पारदर्शिता बनाए रखेगी और यह पक्का करेगी कि लोग रेगुलर, सरकार से मंजूर LPG डिस्ट्रीब्यूटर से ही सिलेंडर खरीदें. अधिकारियों ने कहा, ‘कई लोग मुफ्त सिलेंडर ब्लैक में बेचते हैं. यह (स्कीम) यह पक्का करेगी कि सिर्फ योग्य लोग ही इस स्कीम का फायदा उठा सकें.’

इस बीच, सरकार ने अभी तक गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपये की सब्सिडी वाली दर पर LPG सिलेंडर देने का अपना चुनावी वादा पूरा नहीं किया है. एक सूत्र ने कहा, ‘इसके लिए, हमें योग्य उम्मीदवारों का अपडेटेड डेटा चाहिए और योग्यता का क्राइटेरिया तय करना होगा. काम चल रहा है. यह (स्कीम) जल्द ही लागू की जाएगी.’

