यादगिर (कर्नाटक): कर्नाटक के स्‍कूली सिलेबस का हिस्‍सा भगवद्गीता (Bhagavad Gita) हो सकती है. गुजरात सरकार (Gujarat Govt) के द्वारा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में गीता (Gita) को शामिल करने के फैसले के बाद कर्नाटक सरकार (Karnataka Govt) भी इस दिशा में कदम उठा सकती है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री (Karnataka Chief Minister ) बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai ) ने शनिवार को कहा कि ‘भगवद्गीता’ नैतिक मूल्य प्रदान करती है और इसे स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला चर्चा के बाद किया जाएगा.Also Read - ओवैसी की पार्टी MIM है भाजपा की ‘बी’ टीम, यूपी और बंगाल चुनाव से साबित हुआ: संजय राउत

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित गुजरात ने बीते बृहस्पतिवार यानि 17 मार्च को घोषणा की थी कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राज्य में कक्षा छठी से 12वीं के लिए भगवद् गीता स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होगी. Also Read - अमित शाह से मिलने के सवाल पर राजभर बोले- मैं सपा के साथ हूं और रहूंगा, फोटो वायरल कराना BJP का खेल

सरकार द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल करने से जुड़े सवाल पर बोम्मई ने कहा, ‘यह गुजरात में किया गया है और हमारे मंत्री का कहना है कि वह इस पर चर्चा करेंगे. देखते हैं कि शिक्षा विभाग क्या विवरण लेकर सामने आता है.’ मुख्यमंत्री ने यादगिर में मीडियाकर्मियों से कहा कि उनका इरादा बच्चों को शिक्षा और नैतिक मूल्य प्रदान करना है. उन्होंने कहा कि अधिक विवरण का खुलासा चर्चा के बाद ही किया जा सकता है. Also Read - कांग्रेस के कमजोर होने के लिए अकेला गांधी परिवार नहीं हम सब जिम्मेदारः मल्लिकार्जुन खड़गे

इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुजरात सरकार के स्कूलों में गीता को शामिल करने के फैसले पर कहा, भगवद् गीता हमें नैतिकता और आचार- विचार सिखाती है. यह हमें समाज की भलाई के प्रति जिम्मेदारी दिखाती है. कई नैतिक कहानियां हैं जो हमारे छात्रों को प्रेरित कर सकती हैं. हर राज्य सरकार इस बारे में सोच सकती है.

