क्या अब नहीं बढ़ेगी भारत की जनसंख्या? पहली बार देश की टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आई, जानें क्या हैं इसके मायने

Fertility Rate: भारत की कुल टोटल फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर (TFR) पहली बार रिप्लेसमेंट थ्रेशोल्ड (प्रतिस्थापन स्तर) से नीचे आ गई है. ‘सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024′ नामक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की ओर से ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है.
एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट आई है. यह राष्ट्रीय TFR 2.1 के रिप्लेसमेंट बेंचमार्क से नीचे आ गया है.
इसका मतलब है कि कुल प्रजनन दर – जो यह मापती है कि एक महिला से अपने जीवनकाल में औसतन कितने बच्चे होने की उम्मीद है. अब भारत में यह प्रजनन दर उस स्तर से नीचे है जो समय के साथ स्थिर आबादी बनाए रखने के लिए जरूरी है.
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रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है बच्चों की वह औसत संख्या जो हर महिला को पैदा करनी चाहिए ताकि आबादी बिना बढ़े या घटे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बनी रहे. अगर लंबे समय तक प्रजनन दर इस स्तर से नीचे रहती है, तो आबादी की वृद्धि धीरे-धीरे धीमी हो जाती है.
उम्मीद है कि कुछ सालों तक आबादी रहेगी. हालांकि, जब तक फर्टिलिटी रेट (प्रजनन दर) फिर से 2.15 से ऊपर नहीं जाती, भविष्य में आबादी में गिरावट तय है. ‘द इकोनॉमिस्ट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, फर्टिलिटी रेट के और गिरने की संभावना है, जिससे यह गिरावट और तेज हो सकती है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (IHME) के रिसर्चर्स का अनुमान है कि भारत की आबादी 21 सालों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी. इसके बाद तेजी से घटने लगेगी. सदी के अंत तक, देश की आबादी एक अरब से थोड़ी ज्यादा होने का अनुमान है, जो लगभग 50 करोड़ लोगों की कमी को दर्शाता है.
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