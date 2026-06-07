क्या अब नहीं बढ़ेगी भारत की जनसंख्या? पहली बार देश की टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आई, जानें क्या हैं इसके मायने

Fertility Rate: विशेषज्ञों का कहना है कि इस सदी के अंत तक देश की जनसंख्या एक अरब से कम हो जाएगी.

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भारत की कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे आ गई है. (photo credit AI, for representation only)

Fertility Rate: भारत की कुल टोटल फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर (TFR) पहली बार रिप्लेसमेंट थ्रेशोल्ड (प्रतिस्थापन स्तर) से नीचे आ गई है. ‘सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024′ नामक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की ओर से ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है.

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट आई है. यह राष्ट्रीय TFR 2.1 के रिप्लेसमेंट बेंचमार्क से नीचे आ गया है.

क्या होती है फर्टिलिटी रेट

इसका मतलब है कि कुल प्रजनन दर – जो यह मापती है कि एक महिला से अपने जीवनकाल में औसतन कितने बच्चे होने की उम्मीद है. अब भारत में यह प्रजनन दर उस स्तर से नीचे है जो समय के साथ स्थिर आबादी बनाए रखने के लिए जरूरी है.

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क्या है रिप्लेसमेंट लेवल ?

रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है बच्चों की वह औसत संख्या जो हर महिला को पैदा करनी चाहिए ताकि आबादी बिना बढ़े या घटे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बनी रहे. अगर लंबे समय तक प्रजनन दर इस स्तर से नीचे रहती है, तो आबादी की वृद्धि धीरे-धीरे धीमी हो जाती है.



क्या अब भारत की आबादी घटेगी?

उम्मीद है कि कुछ सालों तक आबादी रहेगी. हालांकि, जब तक फर्टिलिटी रेट (प्रजनन दर) फिर से 2.15 से ऊपर नहीं जाती, भविष्य में आबादी में गिरावट तय है. ‘द इकोनॉमिस्ट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, फर्टिलिटी रेट के और गिरने की संभावना है, जिससे यह गिरावट और तेज हो सकती है.

बड़ी बातें

1950 में भारत की आबादी 36 करोड़ थी

तब औसत महिला छह बच्चों को जन्म देती थी

आज देश की आबादी 1.45 अरब है

2023 में भारत की आबादी सबसे ज्यादा हो गई

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (IHME) के रिसर्चर्स का अनुमान है कि भारत की आबादी 21 सालों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी. इसके बाद तेजी से घटने लगेगी. सदी के अंत तक, देश की आबादी एक अरब से थोड़ी ज्यादा होने का अनुमान है, जो लगभग 50 करोड़ लोगों की कमी को दर्शाता है.