क्या वाकई समुद्र में समा सकती है मुंबई? एक्सपर्ट्स ने बताया कितना बड़ा है खतरा

मुंबई हर साल बारिश के मौसम में जलभराव की परेशानी झेलती है. कई बार कुछ घंटों की बारिश के बाद ही सड़कें, अंडरपास और रेलवे ट्रैक तक पानी में डूब जाते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर समुद्र का जलस्तर भी बढ़ता रहा, तो भविष्य में ऐसी समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं.

Written by: Ikramuddin
Published: July 8, 2026, 11:12 PM IST
Weather Mumbai
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

मुंबई का नाम आते ही तेज रफ्तार जिंदगी और समुद्र का किनारा याद आता है. मगर अब इसी समुद्र को लेकर चिंता बढ़ने लगी है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर धरती का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा, तो आने वाले समय में समुद्र का पानी भी लगातार बढ़ेगा. इसका असर मुंबई जैसे समुद्र के किनारे बसे शहरों पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है. मुंबई हर साल बारिश के मौसम में जलभराव की परेशानी झेलती है. कई बार कुछ घंटों की बारिश के बाद ही सड़कें, अंडरपास और रेलवे ट्रैक तक पानी में डूब जाते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर समुद्र का जलस्तर भी बढ़ता रहा, तो भविष्य में ऐसी समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं. खासकर ज्वार और भारी बारिश के समय हालात ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं.

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वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के गर्म होने की वजह से उत्तर और दक्षिण ध्रुव की बर्फ तेजी से पिघल रही है. यही पानी धीरे-धीरे समुद्र में पहुंच रहा है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है. अगर दुनिया भर में प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों को कम नहीं किया गया, तो आने वाले समय में ये खतरा और बढ़ सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई के समुद्र किनारे बसे और निचले इलाकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है. नारिमन पॉइंट, कफ परेड, गिरगांव, बांद्रा, वर्सोवा और धारावी जैसे इलाकों में भविष्य में ज्यादा पानी भरने और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है. हालांकि वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि अभी यह कहना सही नहीं होगा कि पूरी मुंबई समुद्र में डूब जाएगी.

मुंबई के किन इलाकों में ज्यादा खतरा

एक्सपर्ट्स का कहना है कि शहर के सभी इलाके एक जैसे खतरे में नहीं हैं. मालाबार हिल, कंबाला हिल, पाली हिल, पवई और संजय गांधी नेशनल पार्क जैसे ऊंचाई वाले इलाके फिलहाल ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं. वहीं समुद्र के करीब बसे इलाकों पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत है. इस खतरे को देखते हुए मुंबई में कई कदम भी उठाए जा रहे हैं. समुद्र किनारे सुरक्षा दीवारें बनाई जा रही हैं, जल निकासी व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है और हरियाली बढ़ाने पर भी काम हो रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर पूरी दुनिया मिलकर प्रदूषण कम करने की दिशा में काम करे, तो समुद्र का बढ़ता जलस्तर धीमा किया जा सकता है और भविष्य में ऐसे शहरों को बड़े खतरे से बचाया जा सकता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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