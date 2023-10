क्या 2024 चुनाव में लागू हो जाएगा One Nation, One Election? जानें बैठक में लॉ कमीशन ने क्या दिया अपडेट

One Nation One Election: देश में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर आज बुधवार (25 अक्टूबर) को पूर्व राष्‍ट्रपत‍ि रामनाथ कोव‍िंद की अध्‍यक्षता में सम‍ित‍ि की दूसरी बैठक हुई. वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर हुई बैठक में लॉ कमीशन ने कहा है कि 2024 के चुनाव में इसे लागू करना मुमकिन नहीं है. इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सॉल‍िसिटर जनरल हरीश साल्वे, जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद के अलावा विध‍ि आयोग के चेयरमैन ऋतु राज अवस्थी मौजूद रहे.इस दौरान लॉ कमीशन की ओर से एक पूरा रोडमैप पेश किया गया.

सूत्रों ने बताया कि बैठक में लॉ कमीशन ने जानकारी दी है कि वन नेशन, वन इलेक्शन को अगर देश में लागू करना है तो उसके लिए कानून और संविधान में क्या संशोधन करने पड़ेंगे. सूत्रों ने बताया कि आयोग ने एक साथ चुनाव कराने के लिए संबंधित प्रारूपों और संविधान में आवश्यक बदलावों पर लंबी चर्चा की, लेकिन कुछ और चीजें करने की जरूरत है. विधि आयोग को देश में एक साथ चुनाव पर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपना बाकी है.

सूत्रों ने कहा कि इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विधि आयोग को फिर से कोविंद समिति की ओर से आमंत्रित किया जायेगा. समिति ने यह जानने के लिए विधि आयोग को आमंत्रित किया था कि देश में एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं. उच्च-स्तरीय समिति ने हाल में अपनी पहली बैठक में राजनीतिक दलों के विचार जानने का फैसला किया था. समिति ने अब इन दलों को देश में एक साथ दीर्घकालिक चुनाव कराने पर उनके विचार जानने के लिए पत्र लिखा है.

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की चुनाव आयुक्तों से मुलाकात पर पार्टी नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, ”जो बेबुनियाद बातें कही जा रही हैं, वह बहुत खतरनाक है, इससे चुनाव की स्थिति खराब हो सकती है, हमें इस पर आपत्ति है इसलिए हमने चुनाव आयोग के सामने यह बात रखी है.” …कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। ऐसे कई निर्णय हैं जो चुनाव आयोग ले सकता है, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस संबंध में कुछ करेगा.

The High-Level Committee constituted by the Government under the chairpersonship of former President Ram Nath Kovind to examine the issue relating to holding of simultaneous elections in the country and make recommendations thereon held its second meeting here today.

