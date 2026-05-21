  • Hindi
  • India Hindi
  • Will Pm Modi Make A Major Announcement Today Cabinet Meeting Underway All Ministers Have Been Asked To Stay In Delhi

क्या पीएम मोदी आज करेंगे कोई बड़ा ऐलान? मंत्रिमंडल की बैठक, सभी मंत्रियों से दिल्ली में रहने को कहा गया

PM Modi Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक बुलाई है. यह बैठक कैबिनेट में फेरबदल की खबरों के बीच हो रही है.

Published date india.com Published: May 21, 2026 6:54 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
क्या पीएम मोदी आज करेंगे कोई बड़ा ऐलान? मंत्रिमंडल की बैठक, सभी मंत्रियों से दिल्ली में रहने को कहा गया

PM Modi Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक बुलाई है. सरकारी सूत्रों ने जानकारी दी है. इस साल मंत्रिपरिषद की यह पहली बैठक है. साथ ही यह बैठक कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच भी हो रही है.

ऊर्जा संकट के बीच बैठक

प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और उसके आर्थिक असर का मुद्दा भी उठा सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि पीएम मंत्रालयों निर्देश दे सकते हैं कि वे नागरिकों को होने वाली असुविधा को कम करने करने का प्रयास करें और प्रभावित क्षेत्रों पर पड़ने वाले असर को घटाने के लिए जरूरी कदम उठाएं. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे.

ये भी पढ़िए- Today Weather 21st May: दिल्ली में बढ़ेगी तपिश, इन जगहों पर हल्की बारिश से मिलेगी गर्मी से राहत; जानें आपके राज्य का मौसम

किन-किन सेक्टर पर नजर

ऊर्जा (पेट्रोल-डीजल, गैस), कृषि, उर्वरक, विमानन, जहाजरानी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने की संभावना है.

और क्या-क्या हो सकता है एजेंडा

  • इस बैठक में मंत्रालयों के कामकाज, हाल के नीतिगत फैसलों, उनके नतीजों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है
  • सूत्रों के मुताबिक, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज, हाल के दिनों में लिए गए अहम फैसलों और उनके असर की समीक्षा की जाएगी
  • भविष्य की प्राथमिकताओं और सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को पूरी तरह सफल बनाने के लिए उनके क्रियान्वयन पर भी चर्चा होने की उम्मीद है

राजनीतिक महत्व

बैठक का राजनीतिक महत्व भी है, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम के हालिया विधानसभा चुनावों में भाजपा-एनडीए की जीत और सरकार बनने के बाद हो रही है. के शानदार प्रदर्शन के बाद हो रही है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

रिफॉर्म एक्सप्रेस

इस बैठक का फोकस सभी क्षेत्रों में ऐसे सुधार भी हो सकता है, जिनका मकसद आम लोगों को फायदा पहुंचाना है. पीएम मोदी ने अगले 10 वर्षों के लिए सुधार की प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश की है. उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार की “रिफॉर्म एक्सप्रेस” ने व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाया है और आम नागरिकों को काफी हद तक फायदा पहुंचाया है.

ये भी पढ़िए- कितने साल की हैं इटली की पीएम मेलोनी, जिन्हें पीएम मोदी ने गिफ्ट में दिया टॉफी का पैकेट

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.