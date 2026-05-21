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Will Pm Modi Make A Major Announcement Today Cabinet Meeting Underway All Ministers Have Been Asked To Stay In Delhi

क्या पीएम मोदी आज करेंगे कोई बड़ा ऐलान? मंत्रिमंडल की बैठक, सभी मंत्रियों से दिल्ली में रहने को कहा गया

PM Modi Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक बुलाई है. यह बैठक कैबिनेट में फेरबदल की खबरों के बीच हो रही है.

PM Modi Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक बुलाई है. सरकारी सूत्रों ने जानकारी दी है. इस साल मंत्रिपरिषद की यह पहली बैठक है. साथ ही यह बैठक कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच भी हो रही है.

ऊर्जा संकट के बीच बैठक

प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और उसके आर्थिक असर का मुद्दा भी उठा सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि पीएम मंत्रालयों निर्देश दे सकते हैं कि वे नागरिकों को होने वाली असुविधा को कम करने करने का प्रयास करें और प्रभावित क्षेत्रों पर पड़ने वाले असर को घटाने के लिए जरूरी कदम उठाएं. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे.

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किन-किन सेक्टर पर नजर

ऊर्जा (पेट्रोल-डीजल, गैस), कृषि, उर्वरक, विमानन, जहाजरानी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने की संभावना है.

और क्या-क्या हो सकता है एजेंडा

इस बैठक में मंत्रालयों के कामकाज, हाल के नीतिगत फैसलों, उनके नतीजों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है

सूत्रों के मुताबिक, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज, हाल के दिनों में लिए गए अहम फैसलों और उनके असर की समीक्षा की जाएगी

भविष्य की प्राथमिकताओं और सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को पूरी तरह सफल बनाने के लिए उनके क्रियान्वयन पर भी चर्चा होने की उम्मीद है

राजनीतिक महत्व

बैठक का राजनीतिक महत्व भी है, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम के हालिया विधानसभा चुनावों में भाजपा-एनडीए की जीत और सरकार बनने के बाद हो रही है. के शानदार प्रदर्शन के बाद हो रही है.

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रिफॉर्म एक्सप्रेस

इस बैठक का फोकस सभी क्षेत्रों में ऐसे सुधार भी हो सकता है, जिनका मकसद आम लोगों को फायदा पहुंचाना है. पीएम मोदी ने अगले 10 वर्षों के लिए सुधार की प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश की है. उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार की “रिफॉर्म एक्सप्रेस” ने व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाया है और आम नागरिकों को काफी हद तक फायदा पहुंचाया है.

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