BJP छोड़ने के बाद क्या अब वापस कांग्रेस ज्वाइन करेंगे शहजाद पूनावाला? रख दी यह 'बड़ी शर्त'

पूनावाला ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को पार्टी से हटा दिया जाए और नेहरू के फैसलों के लिए माफी मांगी जाए, तब वह कांग्रेस में लौटने पर विचार करेंगे.

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शहजाद पूनावाला ने हाल ही में BJP से इस्तीफा दिया है.

शहजाद पूनावाला (Shehzad Poonawalla) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है. पूनावला ने आर्थिक और निजी परिस्थितियों को पार्टी छोड़ने की वजह बताया है. शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब वह प्राइवट सेक्टर का रुख करेंगे. उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने प्रवक्ताओं या कार्यकर्ताओं को सैलरी नहीं देती हैं. ऐसे में उनके लिए अपना खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था. भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद पूनावाला के कांग्रेस में जुड़ने की चर्चा तेज हो गई. हालांकि जब पूनावाला से कांग्रेस में शामिल होने की बात पूछी गई तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में एक बड़ी शर्त रख दी.

…तो कांग्रेस में लौटने पर करेंगे विचार

NDTV को दिए एक इंटरव्यू में शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस में वापसी की संभावना से इनकार कर दिया. हालांकि, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को पार्टी से हटा दिया जाए और नेहरू के फैसलों के लिए माफी मांगी जाए, तब वह कांग्रेस में लौटने पर विचार करेंगे.

पूनावाला ने कब दिया था इस्तीफा?

शहजाद पूनावाला ने 30 जुलाई को पार्टी छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी थी. उन्होंने उस समय अपनी परेशानी को आर्थिक और निजी परिस्थितियों से जोड़ा था. बाद में उन्होंने BJP अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा सौंपते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मुक्त करने का अनुरोध किया. 31 जुलाई को उनके ‘X’ प्रोफाइल से BJP का नाम हटाए जाने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई थी. पूनावाला ने कहा है कि अब वह प्राइवेट क्षेत्र में काम करेंगे.बता दें कि शहजाद पूनावाला कांग्रेस छोड़ने के बाद दिसंबर 2017 में भाजपा में शामिल हुए थे.

पूनावाला ने क्यों छोड़ा बीजेपी का साथ?

NDTV को दिए इंटरव्यू में पूनावाला ने कहा कि उन्हें घर का किराया देना होता है और मकान मालिक यह नहीं कहेगा कि वह BJP से जुड़े हैं, इसलिए उनसे किराया नहीं लिया जाएगा. ऐसे में नियमित आमदनी के बिना आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो गया था. शहजाद पूनावाला (Shehzad Poonawalla) ने हालांकि साफ किया कि उन्होंने BJP को कभी नौकरी या अपना नियोक्ता नहीं माना. उनके मुताबिक, पार्टी से उनका जुड़ाव विचारधारा और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति समर्थन की वजह से था. उन्होंने कहा कि BJP का काम किसी कार्यकर्ता की आर्थिक जरूरतें पूरी करना नहीं है.