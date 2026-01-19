  • Hindi
क्या तेजस Mk2 और एम्का प्रोजेक्ट रुक जाएगा? 114 राफेल की खरीद को लेकर आ गया भारतीय वायुसेना का जवाब, जानिए क्या कहा

भारत के सैन्य योजनाकारों के अनुसार, राफेल डील पूरी तरह से एक ऑपरेशनल जरूरत है. फाइटर स्क्वाड्रन की घटती संख्या को देखते हुए और युद्ध क्षमता को दुश्मन से ऊपर रखने के लिए राफेल खरीदे जा रहे हैं.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
Tejas Mk2 and AMCA: भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमताओं को मजबूती देने के लिए रक्षा खरीद बोर्ड (डीपीबी) ने 114 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद से ही अगली पीढ़ी के तेजस Mk2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की चर्चा अचानक तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर इस बहस ने तेजी पकड़ी है कि 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने से भारत के स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम पर असर पड़ सकता है.

इंडियन एयर फ़ोर्स ने क्या कहा?

इन चर्चाओं के बीच भारतीय वायु सेना ने साफ किया है कि अगली पीढ़ी के तेजस Mk2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के लिए फंडिंग और टाइमलाइन राफेल खरीद से बिल्कुल अलग होंगी. वायुसेना ने कहा है कि भारत के स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम के फाइनेंशियल या डेवलपमेंटल रोडमैप पर कोई असर नहीं होगा.

बता दें कि रक्षा खरीद बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद अब राफेल खरीद के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली अगली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) की बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. यहां से मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा अंतिम मंजूरी हासिल करनी होगी. इसके बाद डील फाइनल की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, भारत और फ्रांस अगले महीने ही 114 लड़ाकू जेट के अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं.

तेजस Mk2 और AMCA के लेकर क्या अपडेट है?

हल्के लड़ाकू विमान तेजस का एडवांस वर्जन तेजस Mk2 मिराज 2000 और जगुआर जैसे पुराने बेड़े की जगह लेगा. यह एक शक्तिशाली मध्यम-वजन वाला फाइटर जेट है. तेजस Mk2 के विकास पर तेजी से काम हो रहा है और इस साल के अंत तक इसके पहले प्रोटोटाइप की उड़ान हो सकती है.

इसी तरह AMCA पांचवीं पीढ़ी की स्टील्थ टेक्नोलॉजी में भारत की एंट्री है. इस प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है. वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के अनुसार, 114 जेट की खरीद के लिए रणनीतिक योजना घरेलू प्रोजेक्ट्स से अलग है. भारत के सैन्य योजनाकारों के अनुसार, राफेल डील पूरी तरह से एक ऑपरेशनल जरूरत है. फाइटर स्क्वाड्रन की घटती संख्या को देखते हुए और युद्ध क्षमता को दुश्मन से ऊपर रखने के लिए राफेल खरीदे जा रहे हैं.

वहीं तेजस Mk2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की भविष्य की हवाई शक्ति का स्थायी मुख्य हिस्सा बनेंगे. राफेल की खरीद पर होने वाले खर्च से AMCA के लिए जरूरी रिसर्च और या तेजस Mk2 के लिए जरूरी इंडस्ट्रियल स्केलिंग में कोई कमी नहीं आएगी.

