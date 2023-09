Hindi India Hindi

Will The One Nation On Election Bill Be Easily Passed In The Parliament Why So Much Fuss About This

'One Nation, On Election' बिल संसद में आसानी से पास हो पाएगा? इसको लेकर इतना बवाल क्यों?

भारत में 1963 तक एक साथ चुनाव होते थे. हालांकि कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग होने के बाद इसे आगे बढ़ाना अव्यावहारिक हो गया.

BJP का तर्क है कि अगर देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो इससे खर्च कम आएंगे. इससे सरकारी खजाने पर लोड नहीं पड़ेगा. (Photo File)

‘One Nation, On Election’ का मुद्द अब गरमा गया है. जहां केंद्र सरकार इसको लेकर संसद में पहुंचने की तैयारी कर चुकी है वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं. केंद्र ने ‘One Nation, On Election’ को लेकर एक कमेटी भी बना दी है. कमेटी का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) करेंगे. रामनाथ कोविंद देश में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के तौर-तरीके पर काम करेंगे. पीएम मोदी साल 2014 से ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर जोर दे रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार 18 से 22 सितंबर के बीच होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान ‘One Nation, One Election’ विधेयक पेश कर सकती है. ‘One Nation, One Election’ विधेयक पर भाजपा की नजर है. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही सरकार एक साथ चुनाव कराने पर विचार कर रही है.कई दल इसके विरोध में खड़े हैं. हालांकि सरकार ने संसद सत्र बुलाने का विधायी एजेंडा स्पष्ट नहीं किया है. लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि सरकार ‘One Nation, One Election’ विधेयक पेश कर सकती है.

क्या बिल आसानी से पास हो जाएगा?

विधेयक को पारित करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी. संवैधानिक संशोधन के लिए संसद को विधेयक को दो-तिहाई बहुमत से पारित करने की आवश्यकता है यानी बहुमत के लिए लोकसभा की 543 सीटों में से 67% और राज्यसभा की 245 सीटों में से 67% का समर्थन चाहिए होगा. इसके अलावा, विधेयक को देश के कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों यानी 14 राज्यों के अनुमोदित करने की आवश्यकता होगी. भाजपा 10 राज्यों में सत्ता में है और छह राज्यों में गठबंधन सरकार में है.

एनडीए के पास लोकसभा में 333 सीटें हैं – यानी लगभग 61%, और शेष 5% बनाना उनके लिए मुश्किल नहीं हो सकता है. हालांकि, राज्यसभा में उनके पास लगभग 38% सीटें हैं. यह अवधारणा संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए समवर्ती चुनावों का प्रस्ताव करती है. इसका मतलब है कि लोग एक ही दिन अपनी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए वोट करेंगे.

BJP का तर्क है कि अगर देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो इससे खर्च कम आएंगे. इससे सरकारी खजाने पर लोड नहीं पड़ेगा.

क्या भारत में पहले एक साथ चुनाव होता था?

भारत में 1963 तक एक साथ चुनाव होते थे. हालांकि कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग होने के बाद इसे आगे बढ़ाना अव्यावहारिक हो गया. अनुमान है कि केंद्र सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव कराने के लिए 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि राज्यों ने प्रति राज्य चुनाव 250-500 करोड़ रुपये के बीच खर्च किए. हालांकि सवाल ये है कि इतने खर्च को कैसे बचाया जा सकता है.

आलोचकों का कहना है कि खरीदी गई ईवीएम की संख्या बहुत अधिक है. आम आदमी पार्टी ने इसे अलोकतांत्रिक बताया है और भारतीय गठबंधन में शामिल अधिकांश पार्टियां पहले ही अपनी अस्वीकृति व्यक्त कर चुकी हैं. कई लोगों ने इसे संघीय व्यवस्था के खिलाफ बताया है और चिंता जताई है कि एक साथ चुनाव होने पर राज्यों से जुड़े मुद्दे इसमें शामिल हो सकते हैं. जो मतदाता विधानसभा चुनावों के लिए क्षेत्रीय मुद्दों और संसदीय चुनावों के लिए राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करls हैं, वे भ्रमित हो सकते हैं. क्षेत्रीय दलों को हाशिये पर धकेल कर राष्ट्रीय दलों को अनुचित लाभ मिल सकता है.

इसके अलावा अगर केंद्र सरकार गिरती है, तो राज्य विधानसभाओं का क्या होगा, ये सवाल भी उठता है. इसी तरह, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो एक साथ चुनाव का क्या होगा? संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए चुनाव होने से हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही कम हो जाएगी क्योंकि उन्हें पांच साल में केवल एक बार अपने प्रदर्शन का प्रमाण देना होगा.

बीआरएस, वाईएसआरसीपी, एआईएडीएमके, बीजू जनता दल, जेडी (यू) ने बहुत पहले ‘One Nation, On Election’ का समर्थन किया था. जबकि कांग्रेस, डीएमके, जेडी (एस), आप, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई और अन्य पार्टियां ने इसका विरोध किया है.

टीडीपी ने 2018 में कहा था कि ‘One Nation, On Election’ एक अच्छा विचार है, लेकिन व्यावहारिक नहीं है. कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने मीडिया से कहा कि ये अदानी घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार का एक और ‘जुमला’ है. ये वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई एक ध्यान भटकाने वाली रणनीति है.

