Train Service will Stop Again in Lockdown or Curfew? देश में एक बार फिर कोरोना महामारी बेहद खतरनाक रूप में सामने आया है. ऐसे में कई राज्यों ने लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध (Lockdown Like Restriction) लगा दिए हैं. उत्तर प्रदेश में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है वहीं महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़ सहित कई राज्यों में वीकेंड पर कर्फ्यू लगाया गया है. इस प्रतिबंधों को देखते हुए लोग एक बार फिर ट्रेनों के बंद होने को लेकर डरे हुए हैं. सभी यही सवाल कर रहे हैं कि क्या आने वाले समय में ट्रेनें भी बंद होंगी. Also Read - Curfew in Delhi: दिल्ली में कर्फ्यू वाले दिन भी चलेगी मेट्रो? जानिए क्या है ताजा अपडेट

इसी बारे में रेलवे बोर्ड ने अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट की है. बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि अभी तक किसी भी राज्य ने ट्रेन सेवा बंद करने का अनुरोध नहीं किया है. उन्होंने कहा कि जहां भी राज्यों ने निषिद्ध क्षेत्रों को लेकर चिंता जतायी है वहां यात्रियों की रैंडम जांच और गंतव्य पर पहुंचने पर जांच की जा रही है. Also Read - Indian Railways/IRCTC: कोरोना कहर के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, चलेंगी 9000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें

शर्मा ने कहा कि रेलवे ने इंगित किया है कि आईआरसीटीसी की टिकट बुक करने वाली वेबसाइट पर दिए गए प्रोटोकॉल का सभी राज्य पालन कर रहे हैं, वेबसाइट पर बताया जा रहा है कि यात्री को किन क्षेत्रों में जाने से पहले आरटी-पीसीआर जांच करवाने या कोविड-19 नेगेटिव प्रमाणपत्र लेने की जरुरत है, या फिर कहां पहुंचने पर उन्हें जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा. Also Read - दिल्ली में लॉकडाउन की मांग, केजरीवाल से व्यापारियों ने कहा- 10 दिन के लिए राजधानी पूरी तरह बंद करें

उन्होंने कहा, ‘‘अभी तक किसी भी राज्य की सरकार ने ट्रेनों का संचालन बंद करने को नहीं कहा है. लेकिन जहां भी चिंता की बात है, राज्य सरकारों ने मुद्दे को लेकर हमसे चर्चा की है और जहां भी निषिद्ध क्षेत्र हैं वहां रैंडम जांच किए जा रहे हैं. रेलवे ने ई-टिकट कराने की वेबसाइट पर सारी जानकारी दी हुई है और यात्रियों को सूचना दी जा रही है कि गंतव्य पर पहुंचने पर उन्हें जांच करवानी होगी या फिर कोविड-19 प्रमाणपत्र लेकर जाना होगा.’’

शर्मा ने यह भी कहा कि रेलवे यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग कर रहा है और कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जुर्माने की राशि भी अधिसूचित कर दी है. उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की संभावना से इंकार कर दिया और कहा कि मांग और जरुरत के मुताबिक ट्रेनें चलायी जाएंगी.

शर्मा ने यह भी कहा कि स्टेशनों पर भीड़ रोकने के लक्ष्य से प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य बढ़ा दिया गया है. कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल होने वाले परिवर्तित डिब्बों के बारे में सवाल करने पर शर्मा ने कहा, ‘‘देश में विभिन्न जगहों पर हमारे पास 4,000 आइसोलेशन कोच (बोगी) हैं. हमें महाराष्ट्र के नांदरबार से 100 से ज्यादा बोगियों की मांग आयी है और 20 आइसोलेशन कोच मुहैया कराए गए हैं.’’

(इनपुट भाषा)