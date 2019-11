नई दिल्ली: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में जो हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ की श्रेणी में पहले से बनी हुई थी, शुक्रवार को और बुरी तरीके से गिर गई है. सिस्टम ऑफ एयर क्वॉलिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार, दिवाली के बाद दिल्ली में 500 समग्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है जो वायु की गुणवत्ता में ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है.

अधिकारियों ने बताया है कि पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा ठूंठ को जलाना राजधानी शहर की बिगड़ती स्थिति का मुख्य कारण है. पंजाब और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के एक आंकड़े से पता चलता है कि राज्य में 30 अक्टूबर को 7,842 आग की वृद्धि हुई है, जो 27 अक्टूबर को 12,027 से 19,869 हो गई है.

#Delhi: Major pollutants PM 2.5 at 500 and PM 10 at 500 both in ‘severe’ category in Lodhi Road area, according to the Air Quality Index (AQI) data. pic.twitter.com/AfzXuDUxuH

— ANI (@ANI) November 1, 2019