नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों लोकसभा और राज्‍यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्‍थगित कर दिया गया. संसद के शीतकालीन सत्र की शुरूआत 18 नवंबर को हुई थी और यह आज 13 दिसंबर तक निर्धारित थी. राज्यसभा के 250वें सत्र की बैठक शुक्रवार को अनिश्चित काल के स्थगित कर दी गई.

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन के 250वें सत्र को कामकाज के लिहाज से ऐतिहासिक बताते हुये सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घेाषणा की. संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 18 नवंबर को हुई थी. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन के 250वें सत्र को कामकाज के लिहाज से ऐतिहासिक बताते हुए सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घेाषणा की. इस दौरान उन्होंने इस सत्र के दौरान रिकॉर्ड कामकाज होने के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया.

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई. सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में भाजपा सदस्यों ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बलात्कार मामलों पर टिप्पणी को लेकर भारी हंगामा किया और उनसे माफी की मांग की. सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी.

Rajya Sabha has also been adjourned Sine Die. #WinterSession https://t.co/KM0R3mY0Ci

— ANI (@ANI) December 13, 2019