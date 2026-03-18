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WION World Pulse: 'जमीन पर नहीं लड़ी जाएंगी भविष्य की जंग', एक्सपर्ट ने बताया कहां होगा युद्ध का मैदान

WION World Pulse Summit 2026: दिल्ली में WION वर्ल्ड पल्स समिट का आयोजन हो रहा है. जिसमें अलग-अलग क्षेत्र के दिग्गज अपनी बात रख रहे हैं.

Published date india.com Published: March 18, 2026 2:01 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
WION World Pulse: 'जमीन पर नहीं लड़ी जाएंगी भविष्य की जंग', एक्सपर्ट ने बताया कहां होगा युद्ध का मैदान

WION World Pulse Summit: दुनिया के कई देश इस समय जंग लड़ रहे हैं. एक तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर भारत के पड़ोस में पाकिस्तान-अफगानिस्तान में भी तनाव चरम पर है. इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच पिछले चार साल से जंग चल रही है. अलग-अलग देशों में छिड़े इन युद्ध के अलग-अलग कारण हैं.

कहीं जमीन के लिए तो कहीं परमाणु हथियारों को लेकर जंग चल रही है. इन सबके बीच WION वर्ल्ड पल्स समिट में एक भारतीय वैज्ञानिक ने भविष्य की जंग को लेकर एक बड़ा दावा किया है.

कहां लड़ीं जाएंगी भविष्य की जंग?

भारत के ‘आकाश’ मिसाइल प्रणाली के वास्तुकार डॉ. प्रह्लाद रामाराव ने बुधवार (18 मार्च 2026) को भविष्य में होने वाले युद्ध को लेकर कहा, “युद्ध का पूरा ध्यान अब सैटेलाइट स्पेस पर होगा और इस बात पर कि इसे पूरी तरह से कैसे सुरक्षित रखा जाए.” उन्होंने कहा कि सैटेलाइट्स अब युद्ध में शामिल होने वाले हैं. यह खेल जमीन से हवा में और अब अंतरिक्ष में जाने वाला है.

कौन हैं डॉ. प्रह्लाद रामाराव?

डॉ. प्रह्लाद रामाराव एक प्रतिष्ठित भारतीय एयरोस्पेस इंजीनियर और रक्षा वैज्ञानिक हैं, जिन्हें मुख्य रूप से आकाश मिसाइल प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाता है. वे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की प्रमुख प्रयोगशाला DRDL के पूर्व निदेशक रहे हैं. उन्हें पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा चुना गया था. वे इस महत्वपूर्ण सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के सबसे कम उम्र के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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