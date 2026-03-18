By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
WION World Pulse summit: एक देश, एक नैरेटिव नहीं तय करेगा वर्ल्ड ऑर्डर : डॉ सुभाष चंद्रा
WION World Pulse summit: डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि यह समिट WION की 'दुनिया एक है' वाली भावना को दर्शाएगी, जिसकी युद्ध के इस मुश्किल दौर में दुनिया को बहुत जरूरत है.
WION World Pulse summit: WION World Pulse सम्मेलन का मकसद हमारे समय की नब्ज को सुनना है. और अब वर्ल्ड ऑर्डर किसी एक देश और किस एक नैरेटिव से नहीं बनेगा. यह बात Zee समूह के संस्थापक व मार्गदर्शक और राज्यसभा के पूर्व सदस्य डॉ. सुभाष चंद्रा ने कही. उन्होंने बुधवार (18 मार्च) को नई दिल्ली के आईटीसी मौर्य में ‘Leaders’ Confluence’ का उद्घाटन किया और इस दौरान ये बातें कीं.
डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताया कि WION का मतलब ‘World Is One’ (दुनिया एक है) है. उन्होंने कहा कि इस चैनल को भारतीय आध्यात्मिक विचार ‘वसुधैव कुटुंबकम’ (पूरी दुनिया एक परिवार है) की भावना और प्रेरणा के आधार पर तैयार किया गया है. डॉ. चंद्रा ने याद दिलाया कि स्वामी विवेकानंद ने ‘विश्व धर्म संसद’ में इस विचार को व्यक्त किया था. उन्होंने कहा कि WION भारत की शाश्वत भावना पर आधारित है.
डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि यह समिट WION की ‘दुनिया एक है’ वाली भावना को दर्शाएगी, जिसकी इस मुश्किल दौर में दुनिया को बहुत जरूरत है. यह देखते हुए कि मौजूदा संघर्षों से जुड़े दूत भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि इस समिट का मकसद मौजूदा हालात को समझना है, क्योंकि भविष्य हमेशा वर्तमान से ही बनता है.
बोले, आज हावी है युद्ध
डॉ. चंद्रा ने कहा कि WION के विचार के विपरीत, आज की बातचीत में युद्ध हावी है. नए रणनीतिक गठबंधन दुनिया को नया आकार दे रहे हैं, और वैश्विक मीडिया के सामने यह सवाल है कि, “अगर पूरी दुनिया एक परिवार है, तो क्या हम सचमुच एक परिवार की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं?”
उन्होंने वैश्विक भू-राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते कद का जिक्र किया. उन्होंने जोर देकर कहा, पहले भारत भू-राजनीति में कोई अहम खिलाड़ी नहीं था, लेकिन आज वह है. 1.4 अरब की आबादी वाले इस देश को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, जो अपनी अर्थव्यवस्था को घरेलू स्तर पर ज्यादातर देशों के मुकाबले कहीं बेहतर ढंग से आगे बढ़ा रहा है. दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, जहां भारतीय प्रतिभा का योगदान न हो.
‘वसुधैव कुटुंबकम आज की जरूरत है‘
डॉ. चंद्रा ने कहा कि सरकार और समाज के अन्य तीन स्तंभों को ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की अवधारणा को बढ़ावा देना चाहिए, जिसकी आज के समय में बहुत जरूरत है. यह देखते हुए कि हम सूचनाओं की भरमार और सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं, डॉ. चंद्रा ने कहा कि WION जैसे पारंपरिक मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह दर्शकों को स्पष्टता प्रदान करे.
कहा, कूटनीति को WION जैसे विश्वसनीय मंचों की जरूरत
शिखर सम्मेलन में मौजूद कई राजनयिकों को संबोधित करते हुए डॉ. चंद्रा ने कहा कि आज की टूटी-फूटी दुनिया में कूटनीति को WION जैसे विश्वसनीय मंचों की जरूरत है, जहां संवाद और विचारों का आदान-प्रदान हो सके. मुझे उम्मीद है कि WION Pulse आपको ऐसे दृष्टिकोण देगा जिन्हें आप अपने-अपने देशों में अपने समकक्षों को बता सकेंगे.
डॉ. चंद्रा ने उस समय को भी याद किया जब 1992 में Zee की शुरुआत हुई थी, और उस समय लोग हैरान होते थे कि ‘हम खाड़ी युद्ध (Gulf War) के दौरान सीएनएन कैसे देख पा रहे हैं’. डॉ. चंद्रा ने बताया कि पहले टेलीविजन पर दिखाया गया युद्ध देखने के लिए लोग होटलों में जाते थे, क्योंकि सैटेलाइट डिश सिर्फ वहीं उपलब्ध होते थे.
डॉ. चंद्रा ने याद किया कि कैसे उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय समाचार चैनल बनाने के लिए सरकार से संपर्क किया था. कई साल बाद, सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय समाचार चैनल के लिए फंड भी आवंटित किया था. लेकिन, कई लोगों की ओर से दिलचस्पी दिखाने के बावजूद, आखिरकार वह पैसा लैप्स हो गया. उन्होंने याद करते हुए बताया कि 2017 में, Essel Group के 90वें वर्ष के अवसर पर पीएम मोदी ने WION को लॉन्च किया था.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें