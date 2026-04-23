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With 19 Of The World 20 Hottest Cities Why India Is Burning Like Nowhere Else On Earth

सऊदी-कतर से भी ज्यादा गर्मी, भट्टी की तरह तप रहे ये 19 शहर, समझिए कैसे धरती का हीट डोम बनता जा रहा भारत

भारत का तेजी से गर्म होना सिर्फ एक मौसमी समस्या नहीं, बल्कि भविष्य की बड़ी चेतावनी है. अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा और बारिश घटती रही, तो आने वाले कुछ साल में यह स्थिति और गंभीर हो सकती है.

भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जलवायु संकट का केंद्र बन सकता है. (AI जेनरेटेड)

भारत के कई राज्यों में अप्रैल के महीने में ही भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है. पारा 40-45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने लगा है. एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ ‘सीजनल बदलाव’ नहीं मान रहे हैं. भारत में गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि एक धीरे-धीरे बढ़ता संकट बन चुकी है. हाल के सालों में तापमान जिस तेजी से बढ़ रहा है, बारिश जिस तरह कम हो रही है; उसने देश को धरती का सबसे गर्म इलाका बनने की दिशा में धकेल दिया है.

‘स्काईमेट’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में 19 भारत की सीमाओं के भीतर हैं. ये निष्कर्ष इस महीने उपमहाद्वीप को जकड़े हुए भीषण गर्मी के संकट की भयावहता को उजागर करते हैं. सऊदी अरब और कतर अरब प्रायद्वीप में हैं, जहां रेगिस्तान ही रेगिस्तान हैं. यहां मिट्टी की जगह रेत होती है. इसलिए यहां गर्मी भी ज्यादा पड़ती है. लेकिन, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल भारत के कुछ शहर तो सऊदी अरब और कतर से भी ज्यादा गर्म हो रहे हैं. बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के शहर गर्मी के मामले में ग्लोबल रैंकिंग में सबसे ऊपर हैं.

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‘स्काईमेट’ और मौसम विभाग के मुताबिक, भारत का एक बड़ा हिस्सा इस समय हीट डोम (Heat Dome) के शिकंजे में है. यह एक ऐसी स्थिति है, जहां गर्मी ऊपर जाने के बजाय जमीन के पास ही ‘कैद’ होकर रह जाती है. आइए जानते हैं क्या है हीट डोम? भारत के लिए ये खतरा कैसे? बादलों का ‘रास्ता ब्लॉक’ कैसे हो रहा? क्यों इस बार गर्मी पहले के मुकाबले कुछ अलग है?

क्या होता है ‘हीट डोम’?

द फेडरल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वायुमंडर में एक ‘अदृश्य ढक्कन’ बन गया है. इसे वैज्ञानिक भाषा में ‘हीट डोम’ कहते हैं. हीट डोम तब बनता है, जब वायुमंडल में उच्च दबाव का एक क्षेत्र बन जाता है. सूरज की गर्मी से जो हवा गर्म होकर ऊपर उठने की कोशिश करती है, यह दबाव उसे वापस नीचे धकेल देता है. जब गर्म हवा नीचे की ओर दबती है, तो वह और अधिक दबाव के कारण और ज्यादा गर्म हो जाती है. यह सिस्टम बादलों को बनने से रोक देता है. इस हीट डोम ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली को अपनी चपेट में ले रखा है.

भारत क्यों बन रहा है ‘हीट कैपिटल’?

हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में इस समय भारत के 19 शहर हैं. कई राज्यों में तापमान 44°C तक पहुंच चुका है. आने वाले दिनों में तापमान के 45–48°C तक जाने की आशंका है. यह सिर्फ एक सामान्य गर्मी नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन का संकेत है. इससे हालात हर साल और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं. भारत में हीटवेव अब पहले से कहीं ज्यादा आम हो गई है. 2023 में 230 हीटवेव दिन दर्ज हुए थे. 2024 में यह संख्या बढ़कर 540 दिन तक पहुंच गई. आने वाले दिनों में हीटवेव की संख्या जाहिर तौर पर बढ़ने वाली है. इससे समझा जा सकता है कि इ बार की गर्मी अब असामान्य नहीं रही. ये नई सामान्य स्थिति बनती जा रही है.

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ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की कगार पर भारत

वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में भारत अफ्रीका और अरब जैसे पारंपरिक गर्म इलाकों को भी पीछे छोड़ सकता है. यानी भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जलवायु संकट का केंद्र बन सकता है.

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बादलों का रास्ता भी हो रहा ब्लॉक

सामान्य तौर पर गर्मी बढ़ने पर बादल बनते हैं और बारिश होती है, जिससे तापमान गिरता है. लेकिन ‘हीट डोम’ ऐसा नहीं होने देता. यह सिस्टम बादलों को बनने ही नहीं दे रहा. बादलों का रास्ता ब्लॉक होने से आसमान बिल्कुल साफ रहता है. इससे सूरज की किरणें सीधे जमीन को और ज्यादा तपाती हैं.

विपरीत चक्रवात (Anticyclone) का भी खतरा

रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य भारत के ऊपर एक विपरीत चक्रवात की स्थिति बनी हुई है. यह हवा को नीचे की ओर धकेलता है. आमतौर पर गर्मी बढ़ने पर आंधी आती है, जिससे तपिश कम हो जाती है. इस बार ये हीट डोम को ऊपर निकलने ही नहीं दे रहा है.

क्यों है इस बार गर्मी ‘अलग’?

स्काईमेट के अनुसार, इस बार गर्मी सिर्फ मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि तटीय क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी (Wet-bulb temperature) का असर दिख रहा है. इसका मतलब है कि तापमान भले ही 40°C हो, लेकिन शरीर को वह 45°C या उससे ज्यादा महसूस होगा, जो सेहत के लिए खतरनाक है.

जलवायु परिवर्तन कितना जिम्मेदार?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ‘हीट डोम’ जैसी घटनाएं अब पहले से ज्यादा बार और ज्यादा तीव्रता के साथ हो रही हैं. जेट स्ट्रीम (ऊंचाई पर चलने वाली हवाएं) के कमजोर होने से ये ‘गर्म हवा के गुब्बारे’ एक जगह फंस जाते हैं. यह सिर्फ मौसम का मिजाज नहीं, बल्कि कुदरत की चेतावनी भी है. जब तक यह ‘वायुमंडलीय ढक्कन’यानी हीट डोम नहीं हटता, तब तक इस गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

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