नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) का ओमीक्रोन (Omicron) वेरिएंट सरकारों और आम लोगों की लगातार चिंता की लकीरें बढ़ा रहा है. इधर कई महीनों से लगातार गिरने के बाद एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं. बढ़ते कोरोना संक्रमण (Covid19) के मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने अपने यहां कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2022) की घोषणा भी जल्द ही हो सकती है. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव और चुनावी रैलियों (Election Rallies) में हजारों-लाखों की भीड़ के कारण कोरोना विस्फोट होने की आशंका लगातार बनी हुई है. इधर पूर्व निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी (SY Qureshi) ने चुनावों को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं.

देश में कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट 'ओमीक्रोन' के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग (Election Commission) ने उत्तर प्रदेश (UP Assembly Election 2022), उत्तराखंड (Uttarakhand Assembly Election 2022), पंजाब (Punjab Assembly Election 2022), गोवा ( Goa Assembly Election 2022) और मणिपुर (Manipur Assembly Election 2022) में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. सभी दल अभी से बड़ी-बड़ी रैलियां आयोजित कर रहे हैं और इन रैलियों में भारी भीड़ भी उमड़ रही है. ऐसे में आगामी चुनावों को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं. इन्हीं सब मुद्दों पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कुछ प्रश्नों के जवाब दिए.

कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर चुनाव कितने तर्कसंगत

पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा, महामारी के दौरान कई मुल्कों में चुनाव हुए हैं. अपने यहां भी बिहार से लेकर बंगाल और केरल से लेकर तमिलनाडु तक कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं. कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों के मुताबिक यदि चुनाव कराए जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है. रैलियों का आयोजन खतरनाक है. ये बंद होनी चाहिए.

दिन में बड़ी-बड़ी रैलियां और रात में कर्फ्यू, कोरोना पर कैसे लगेगी रोक?

एसवाई कुरैशी ने कहा, यह सही बात है. दिन में रैली और रात में कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं होता है. इससे तो कोई समाधान निकलने वाला नहीं है. इससे संक्रमण थोड़ा ही रुकने वाला है.

ऐसा क्या करें कि चुनाव भी हो जाए और कोरोना भी न फैले?

इस प्रश्न के जवाब में पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा, निर्वाचन आयोग तो बाद में पिक्चर में आएगा. जब चुनावों की घोषणा हो जाएगी और आचार संहिता लागू हो जाएगी. इससे पहले तो सरकार को कदम उठाने चाहिए. अभी तो सरकार के ही नियम कानून लागू हैं. रात में कर्फ्यू तो सरकार ने ही लगाया है. सरकार को चाहिए कि वह इन रैलियों के आयोजन पर रोक लगाए. चुनावों की घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग को पहला काम इन रैलियों पर प्रतिबंध लगाने का करना चाहिए.

निर्वाचन आयोग के कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कौन कराएगा?

पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा, निर्वाचन आयोग के प्रोटोकॉल बहुत ही अच्छे हैं. इसका क्रियान्वयन अच्छे ढंग से होना चाहिए. अगर यह नहीं होता है तो कोताही है, लापरवाही है. हर सूरत में निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए. आयोग को हर स्थिति में यह सुनिश्चित करना होगा.

क्या प्रचार की अवधि और मतदान के चरण कम किए जा सकते हैं?

कुरैशी ने कहा, निर्वाचन आयोग को इस पर गौर करना चाहिए तथा सरकार को इसमें सहयोग देना चाहिए. एक ही बार में सुरक्षा संबंधी सभी इंतजाम किए जा सकते हैं. यदि सरकार इसकी व्यवस्था कर दे तो कम से कम चरण या फिर एक या दो चरण में मतदान संपन्न हो सकता है.

