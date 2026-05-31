भारत में 30 फरवरी को जन्मी हूं... नागरिकता पाने के लिए महिला ने दी ऐसी दलील, डॉक्यूमेंट्स देख चौंक गया हाईकोर्ट भी चौंक गया

Woman citizenship claim Assam case: हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम की एक महिला को भारतीय नागरिक मानने से साफ इनकार कर दिया है. दरअसल, इस महिला ने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए, उनमें अपनी जन्मतिथि 30 फरवरी 1990 बताई थी, जो कि कैलेंडर के हिसाब से एक नामुमकिन तारीख है. बता दें कि नागरिकता से जुड़े इस मामले की शुरुआत साल 2006 में पुलिस विभाग द्वारा महिला की नागरिकता पर संदेह जताने के बाद हुई थी. इसके बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने महिला को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया था, जिसे महिला ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में चुनौती दी.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोर्ट के रिकॉर्ड पर जो डॉक्यूमेंट रखे थे, उनमें उनकी जन्मतिथि 30 फरवरी 1990 लिखी थी. हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार फरवरी के महीने में कभी भी 30 तारीख नहीं आ सकती है. कोर्ट ने इसी बड़ी और नामुमकिन गलती को पकड़ते हुए महिला की नागरिकता के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया.
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महिला ने नागरिकता साबित करने के लिए कोर्ट में खुद का बयान दर्ज कराया और अपने चाचा की मौखिक गवाही भी दिलवाई. इस पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने साफ किया कि नागरिकता से जुड़े इतने संवेदनशील मामलों में केवल मौखिक बातें काफी नहीं होती हैं. किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए कागजी सबूतों का होना बेहद जरूरी है.
सुनवाई के दौरान महिला ने दावा किया था कि उनके दादा आकाश अली का नाम 1966 की वोटर लिस्ट में और माता-पिता का नाम 1993 की लिस्ट में था. हालांकि, वह इन दस्तावेजों के साथ अपना सीधा और पुख्ता पारिवारिक रिश्ता साबित करने में नाकाम रहीं. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता, जब तक रिश्ता साबित न हो.
मामले में एक बड़ी उलझन यह भी थी कि अलग-अलग सालों की वोटर लिस्ट में महिला के दादा के अलग-अलग नाम दर्ज थे. 1966 की सूची में उनका नाम आकाश अली था, जबकि 2010 की सूची में उन्हें अबू बक्कर लिखा गया था. इन दोनों नामों को एक ही व्यक्ति का साबित करने के लिए महिला के पास कोई भी सरकारी या कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं था. अब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले को पूरी तरह सही माना है और महिला की याचिका को खारिज कर दिया है.
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