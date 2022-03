Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के सोपोर इलाके में स्थित सीआरपीएफ के बंकर पर बुर्के में आई महिला ने पैकेट को खोला, उसमें से बम निकाला और लाइटर से जलाकर उसे बंकर पर फेंक दिया. ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सोपोर इलाके के CRPF बंकर के सामने एक महिला बुर्का पहनकर आती है और हाथ में लिए पैकेट को खोलती है और उसमें से बम निकालती है और लाइटर से उसे जलाकर बंकर पर फेंककर भाग जाती है. कहा जा रहा है कि महिला ने बंकर पर पेट्रोल बम फेंका था.Also Read - आतंकी हमले में जान गंवाने वाले J&K पुलिस के SPO और उनके भाई की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़, नम आंखों से दी विदाई

वीडियो में बंकर में लगी आग को बाद में CRPF कर्मी बुझाते दिख रहे हैं.बता दें कि जम्मू-कश्मीर के इलाके में आतंकी गतिविधियों में अब महिलाओं की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है. कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि सोपोर में सीआरपीएफ बंकर पर बम फेंकने वाली महिला की पहचान हो गई है, अब उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.

