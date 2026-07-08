बीच सड़क चला खूनी खेल! पत्नी को दौड़ाकर मारा चाकू, फिर खुद पर भी किया हमला

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हत्या और आत्महत्या का मामला सामने आया है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के सोदपुर इलाके में एक शख्स ने बीच सड़क अपनी पत्नी को की बार चाकू मारा. इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पत्नी की हत्या के बाद आरोपी शख्स ने अपने पेट पर भी चाकू मार लिया. इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. वहीं, पुलिस ने पत्नी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना बुधवार (8 जुलाई 2026) की सुबह की है.मामला घरेलू हिंसा का बताया जा रहा है. चश्मदीद मनोज धर के मुताबिक, आरोपी पति सुभाष दास ने अपनी पत्नी गीता दास को सड़क पर दौड़ाया. वो मदद की गुहार लगा रही थी. इसी दौरान आरोपी ने उसपर चाकू से कई वार किए. स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके. गंभीर रूप से घायल गीता सड़क पर गिर पड़ी.
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चश्मदीद के मुताबिक, घटना के बाद सुभाष ने उसी चाकू से अपने पेट में वार कर आत्महत्या की कोशिश की. दोनों को तत्काल सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने गीता दास को मृत घोषित कर दिया, जबकि आरोपी का इलाज चल रहा है.
सुभाष दास के पड़ोसी मिनोती दुआ के मुताबिक, पति और पत्नी के बीच रोजाना झगड़े होते थे. सुभाष पहले भी गीता के साथ घरेलू हिंसा करता था. मारपीट से तंग आकर गीता शादी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन सुभाष इसके लिए तैयार नहीं था.बुधवार को दोनों के बीच इतना झगड़ा हुआ कि गीता घर छोड़कर भाग रही थी. इसी बीच सुभाष उसके पीछे चाकू लेकर चल पड़ा और अपनी पत्नी की हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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