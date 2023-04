रैपिडो बाइक ड्राइवर ने बेंगलुरु में रात 11 बजे युवती से शुरू की छेड़छाड़, खुद को बचाने जो किया CCTV फुटेज देखकर दिल कांप जाएगा

कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी से ये वीडियो सामने आया है, जिसमें रैपिडो बाइक ड्राइवर ने सवार युवती से छेड़छाड़ करने की कोशिश की. रैपिडो बाइक ड्राइवर के हरकत को देखकर खुद को बचाने के लिएमहिला स्पीड के साथ दौड़ रही बाइक से कूद गई.

दरअसल, यह वाकया बीते 21 अप्रैल का है और येलहंका न्यू टाउन पुलिस थाने की सीमा में यह घटना हुई थी हुई थी. महिला ने रात करीब 11 बजे अपने एक दोस्त के यहां इंदिरानगर पहुंचने के लिए एक रैपिडो बाइक बुक की थी.

पुलिस के मुताबिक महिला ने बताया कि रैपिडो बाइक ड्राइवर ने ओटीपी चेक करने के बहाने महिला का फोन लिया और चलते-हुए उसका यौन उत्पीड़न करने लगा. वह मोटरसाइकिल को भी गलत दिशा की ओर चलाने लगा था. बाइक इंदिरानगर के बजाय डोड्डाबल्लापुर रोड की ओर बढ़ गई थी. युवती ने जब इसको लेकर पूछा तो उसने बाइक की स्पीड और तेज कर दी. यह देख युवती ने छेड़छाड़ के प्रयास से बचने के लिए चलती रैपिडो बाइक से छलांग लगा दी.