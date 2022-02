हैदराबाद: तेलंगाना (Telangana) में आज शनिवार को एक निजी विमानन अकादमी के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान सवार एक महिला प्रशिक्षु पायलट (trainee Pilot) की मौत हो गई. तेलंगाना के नलगोंडा (Nalgonda) में प्रशिक्षु विमान सेसना 152 (aircraft Cessna 152) के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद महिला पायलट की मौत. पायलट की पहचान महिमा गजराज (Mahima Gajraj) के रूप में हुई है. विमान फ्लाईटेक एविएशन एकेडमी (Flytech Aviation Academ) का है. महिमा एक नियमित उड़ान पर थी जो आमतौर पर 2-3 घंटे तक चलती है. केंद्रीय मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधित ने दुख जताया.Also Read - Ukraine में फंसे हमारे छात्रों के लिए विशेष विमान की व्यवस्था करें, खर्चा राज्य सरकार देगी : तेलंगाना

“Shocked to hear about the tragic crash of a training aircraft in Nalgonda, Telangana. An investigation team has been rushed to the site. Unfortunately, we lost the student pilot,” tweets Union Civil Aviation Minister: Jyotiraditya M. Scindia

