इनामी बदमाश का पीछ करते-करते उत्तराखंड (Uttarakhand) के ऊधम सिंह नगर जिले में पहुंची यूपी पुलिस की लोगों से हुई भिड़ंत में एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई. वहीं, झड़प में SHO समेत उत्तर प्रदेश के 5 पुलिसकर्मी घायल हो गये. घायल पुलिस वालों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा. रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद स्थानीय लोग हाइवे जाम करके बैठ गए.Also Read - उत्तराखंड में खनन माफिया से झड़प में यूपी के तीन पुलिसकर्मी घायल, एक महिला की मौत, 50 हजार के इनामी को गए थे पकड़ने

Our team had gone to search for the wanted criminal. They were taken hostage and were fired upon. Two of our personnel are critically injured and they are undergoing treatment. We are investigating the matter. We are in contact with the Uttarakhand Police: Rajkumar, Bareilly ADG pic.twitter.com/h6SqX549Jj

