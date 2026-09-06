OMG! दिल्ली में भूख लगी तो वड़ा पाव खाने मुंबई पहुंच गई महिला, खर्च कर दिए 20000 रुपये | देखें वीडियो

दिल्ली की एक महिला का वड़ा पाव खाने का जुनून इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. महिला को दिल्ली में वड़ा पाव पसंद नहीं आया तो उसने मुंबई जाकर असली वड़ा पाव खाने का फैसला कर लिया. हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 20 रुपये का वड़ा पाव खाने के लिए उसने पूरी यात्रा में करीब 15 हजार रुपये खर्च कर दिए. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे मजाक में ‘अमीरों का स्ट्रगल’ तक बता दिया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला ने अपनी पूरी कहानी बताई है. उसने बताया कि दिल्ली में वड़ा पाव खाते समय उसे लगा कि इसका असली स्वाद मुंबई में ही मिलेगा. इसके बाद उसने ज्यादा सोच-विचार नहीं किया और मुंबई जाने के लिए फ्लाइट बुक कर ली.
महिला के मुताबिक, दिल्ली एयरपोर्ट जाते समय ही उसने मुंबई की फ्लाइट करीब 5 हजार रुपये में बुक की. एयरपोर्ट पर इंतजार के दौरान उसने 165 रुपये की चाय पी. फ्लाइट में भूख लगी तो करीब 300 रुपये की कप नूडल्स भी खाई. शाम करीब 7 बजे वह मुंबई पहुंची. इसके बाद उसे शहर में सफर करने में भी काफी समय लगा. महिला ने बताया कि करीब 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे लगभग 70 मिनट लग गए. रात होने के कारण उसने मुंबई में करीब 4 हजार रुपये का होटल भी बुक किया.
अगली सुबह महिला का पूरा ध्यान सिर्फ वड़ा पाव पर था. वह ऑनलाइन वड़ा पाव मंगाने के बजाय सड़क किनारे किसी दुकान से इसे खाना चाहती थी. आखिरकार उसे एक स्टॉल मिला, जहां उसे सिर्फ 20 रुपये में वड़ा पाव मिल गया. वड़ा पाव खाते ही महिला ने कहा कि उसे मुंबई में वह स्वाद मिल गया, जिसकी उसे तलाश थी. हालांकि, इस छोटे से स्नैक के लिए उसकी पूरी यात्रा का खर्च करीब 15 हजार रुपये तक पहुंच गया.
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वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने कहा कि अगर किसी चीज का इतना शौक हो तो उसके लिए दूर जाना समझ में आता है. वहीं कई लोगों ने 20 रुपये के वड़ा पाव के लिए हजारों रुपये खर्च करने पर मजेदार कमेंट किए. क यूजर ने इसे ‘अमीरों का स्ट्रगल’ बताया, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि दिल्ली में भी वड़ा पाव आसानी से मिल जाता है, फिर इसके लिए मुंबई जाने की क्या जरूरत थी. हालांकि, यह पूरी कहानी महिला के सोशल मीडिया वीडियो पर आधारित है और इसके दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
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