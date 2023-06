Manipur Violence: 'उग्रवादियों के लिए ढाल बन रही महिलाओं की भीड़', सेना ने जारी किया Video, कहा- ये समाज के लिए खतरा

Manipur Violence: हिंसाग्रस्त मणिपुर में उद्रवादी सेना के खिलाफ महिलाओं को ढाल बना रहे हैं. महिलाओं को आगे कर उग्रवादी हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. महिलाएं सेना के ऑपरेशन को रोक रही हैं. महिलाओं की भीड़ सेना को उग्रवादियों के ठिकानों तक पहुंचने से रोक रही है. मणिपुर में सुरक्षा बलों के अभियानों में महिलाओं के नेतृत्व वाली भीड़ के हस्तक्षेप की अतीत में कई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने कहा है कि सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही को अवरुद्ध करना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि कानून और व्यवस्था बहाल करने के उनके प्रयासों के लिए भी हानिकारक है.

सोमवार को एक ट्वीट में, भारतीय सेना की स्पीयर कोर ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें महिलाओं द्वारा सुरक्षा बलों के अभियानों में जानबूझकर हस्तक्षेप करने से लेकर उनके मार्ग को रोकने की कई घटनाओं को दिखाया गया है.