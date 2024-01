Republic Day परेड में पहली बार नजर आएगा महिला पुलिस का दस्ता, IPS श्वेता सुगाथन करेंगी नेतृत्व

Republic Day Parade 2024: इस बार देश 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. इन 75 सालों के इतिहास में ये पहली बार होगा की दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेगा. इस दस्ते में 2019 और 2021 बैच की महिला सिपाहिओं को लिया गया है. वहीं इस परेड की कमान 2019 बैच की आईपीएस ऑफिसर श्वेता सुगाथन (Shweta Sugathan) के हाथों में होगी.

इस बार गणतंत्र दिवस 2024 की परेड (Republic Day Parade) में शक्ति और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें महिला शक्ति अहम भूमिका निभाएगी. इसकी झलक मंगलवार (23 जनवरी) की फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखाई दी.

#WATCH | For the first time in the history, women’s contingent of the Delhi Police will be marching down the Kartavya Path during the Republic Day parade on January 26. pic.twitter.com/kUk1BGSz8T

— ANI (@ANI) January 24, 2024