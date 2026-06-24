'ठीक से ड्राइविंग नहीं सिखाई', लाइसेंस टेस्ट में फेल हुई महिला तो ड्राइविंग स्कूल पर ठोक दिया मुकदमा, अदालत ने दिलाया पूरा मुआवजा

Driving school fined for poor training: जब हम गाड़ी सीखने के लिए किसी ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेते हैं, तो इसके लिए हम उन्हें भारी-भरकम फीस भी चुकाते हैं ताकि हमें अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, लेकिन क्या हो अगर ड्राइविंग स्कूल मोटी फीस वसूलने के बाद भी आपको ठीक से गाड़ी नहीं सिखा पाए? केरल के कन्नूर में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें महिला ने ड्राइविंग स्कूल पर सर्विस में अनदेखी का आरोप लगाया. वहीं, अब इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक ड्राइविंग स्कूल पर जुर्माना लगाया है. वहीं, फैसले में फोरम ने स्पष्ट कहा कि फीस लेने के बाद सही ट्रेनिंग नहीं देना नियमों का उल्लंघन है.
कन्नूर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रवि शुषा और सदस्य मौलीकुट्टी मैथ्यू व सजीश के.पी. की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. आयोग ने अपने फैसले में कहा कि पैसे लेने के बाद भी शिकायतकर्ता को ठीक से गाड़ी न सिखाना सीधे तौर पर सेवा में कमी (Deficiency in Service) है. फोरम ने माना कि सही ट्रेनिंग न मिलने के कारण ही महिला ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं कर पाई.
महिला ने अपनी शिकायत में कंज्यूमर कोर्ट को बताया था कि उसने टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर वाहनों का लाइसेंस लेने के लिए स्कूल में एडमिशन लिया था. स्कूल ने न केवल सरकारी नियमों से अधिक पैसे वसूले, बल्कि उसे बहुत कम समय के लिए प्रैक्टिस कराई और वहां के ट्रेनर्स का व्यवहार भी काफी रूखा था. हालांकि, जब महिला ने परेशान होकर दूसरा ड्राइविंग स्कूल जॉइन किया, तो उसने आसानी से ड्राइविंग टेस्ट पास कर लाइसेंस हासिल कर लिया.
सुनवाई के दौरान ड्राइविंग स्कूल ने दावों को खारिज करते हुए कहा कि महिला अपनी कमियों के कारण फेल हुई थी. लेकिन जब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) की रिपोर्ट सामने आई, तो स्कूल के दावों की पोल खुल गई. जांच में पता चला कि कुछ समय पहले ही अनियमितताओं के कारण इस स्कूल का लाइसेंस एक महीने के लिए सस्पेंड किया गया था. इसके अलावा, तय सरकारी फीस 17,000 रुपये के बदले स्कूल ने महिला से 26,600 रुपये वसूले थे.
फोरम ने ड्राइविंग स्कूल को आदेश दिया कि वह एक्स्ट्रा वसूली गई राशि 9,600 रुपये महिला को तुरंत लौटाए. इसके साथ ही मानसिक परेशानी के लिए 5,000 रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 3,000 रुपये का भुगतान 30 दिनों के भीतर करे. यदि तय समय में भुगतान नहीं किया गया, तो स्कूल को इस पूरी राशि पर 9% सालाना की दर से ब्याज भी चुकाना होगा.
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