'ठीक से ड्राइविंग नहीं सिखाई', लाइसेंस टेस्ट में फेल हुई महिला तो ड्राइविंग स्कूल पर ठोक दिया मुकदमा, अदालत ने दिलाया पूरा मुआवजा

Consumer Court driving school refund: केरल के कन्नूर में खराब ट्रेनिंग के चलते टेस्ट में फेल होने पर महिला ने ड्राइविंग स्कूल के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. अब कोर्ट ने ड्राइविंग स्कूल को अपने काम में कोताही बरतने का जिम्मेदार मानते हुए महिला को हर्जाने के साथ फीस वापस करने का आदेश दिया.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 24, 2026, 11:22 AM IST
Driving license test failed compensation
ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने पर महिला को मुआवजा (इमेज AI से है)

Driving school fined for poor training: जब हम गाड़ी सीखने के लिए किसी ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेते हैं, तो इसके लिए हम उन्हें भारी-भरकम फीस भी चुकाते हैं ताकि हमें अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, लेकिन क्या हो अगर ड्राइविंग स्कूल मोटी फीस वसूलने के बाद भी आपको ठीक से गाड़ी नहीं सिखा पाए? केरल के कन्नूर में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें महिला ने ड्राइविंग स्कूल पर सर्विस में अनदेखी का आरोप लगाया. वहीं, अब इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक ड्राइविंग स्कूल पर जुर्माना लगाया है. वहीं, फैसले में फोरम ने स्पष्ट कहा कि फीस लेने के बाद सही ट्रेनिंग नहीं देना नियमों का उल्लंघन है.

उचित ट्रेनिंग न देना सेवा में कमी

कन्नूर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रवि शुषा और सदस्य मौलीकुट्टी मैथ्यू व सजीश के.पी. की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. आयोग ने अपने फैसले में कहा कि पैसे लेने के बाद भी शिकायतकर्ता को ठीक से गाड़ी न सिखाना सीधे तौर पर सेवा में कमी (Deficiency in Service) है. फोरम ने माना कि सही ट्रेनिंग न मिलने के कारण ही महिला ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं कर पाई.

और पढ़ें: डॉग का वायरल वीडियो: ट्रैक्टर चलाते हुए इस डॉग को देखिए, ड्राइविंग में माहिर है यह डॉग। Watch this Video

अधिक फीस वसूलने और खराब व्यवहार का दावा

महिला ने अपनी शिकायत में कंज्यूमर कोर्ट को बताया था कि उसने टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर वाहनों का लाइसेंस लेने के लिए स्कूल में एडमिशन लिया था. स्कूल ने न केवल सरकारी नियमों से अधिक पैसे वसूले, बल्कि उसे बहुत कम समय के लिए प्रैक्टिस कराई और वहां के ट्रेनर्स का व्यवहार भी काफी रूखा था. हालांकि, जब महिला ने परेशान होकर दूसरा ड्राइविंग स्कूल जॉइन किया, तो उसने आसानी से ड्राइविंग टेस्ट पास कर लाइसेंस हासिल कर लिया.

RTO जांच में खुली ड्राइविंग स्कूल की पोल

सुनवाई के दौरान ड्राइविंग स्कूल ने दावों को खारिज करते हुए कहा कि महिला अपनी कमियों के कारण फेल हुई थी. लेकिन जब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) की रिपोर्ट सामने आई, तो स्कूल के दावों की पोल खुल गई. जांच में पता चला कि कुछ समय पहले ही अनियमितताओं के कारण इस स्कूल का लाइसेंस एक महीने के लिए सस्पेंड किया गया था. इसके अलावा, तय सरकारी फीस 17,000 रुपये के बदले स्कूल ने महिला से 26,600 रुपये वसूले थे.

रिफंड और भारी मुआवजे का आदेश

फोरम ने ड्राइविंग स्कूल को आदेश दिया कि वह एक्स्ट्रा वसूली गई राशि 9,600 रुपये महिला को तुरंत लौटाए. इसके साथ ही मानसिक परेशानी के लिए 5,000 रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 3,000 रुपये का भुगतान 30 दिनों के भीतर करे. यदि तय समय में भुगतान नहीं किया गया, तो स्कूल को इस पूरी राशि पर 9% सालाना की दर से ब्याज भी चुकाना होगा.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.