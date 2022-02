Women Fighter Pilot: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना (IAF) में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने की प्रायोगिक योजना को स्थायी योजना में बदलने का फैसला किया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने मंगलवार को कहा कि यह फैसला भारत की ‘नारी शक्ति’ की क्षमता और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की प्रतिबद्धता का प्रमाण है.Also Read - Defence Budget 2022: 'मेक इन इंडिया' और 'मेड फॉर द वर्ल्ड' पर केंद्रित रहा इस बार का रक्षा बजट

उन्होंने ट्विटर पर कहा, 'रक्षा मंत्रालय (MOD) ने भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने के लिए प्रायोगिक योजना को एक स्थायी योजना में बदलने का फैसला किया है.' उन्होंने कहा, 'यह भारत की 'नारी शक्ति' की क्षमता और हमारे प्रधानमंत्री मोदी की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है.'

The MoD has decided to convert the Experimental Scheme for Induction of Women Fighter Pilots in the Indian Air Force into a permanent scheme.

It is a testimony to the capability of India’s ‘Nari Shakti’ and our PM Shri @narendramodi’s commitment towards women empowerment.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2022