इस राज्य में 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,500 रुपये, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने सोमवार को इस योजना का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष से 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देगी. यह विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा वादा की गई 10 ‘गारंटी’ में से एक थी. सीएम सुक्खू ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस पहल (इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना)’ पर सालाना 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे. उन्होंने बताया कि सरकार की इस योजना के दायरे में 5 लाख से अधिक महिलाएं आएंगी.

#WATCH | Shimla | Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu says, “…We are starting Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana today. All girls above 18 years of age will get Rs 18,000 per annum. This was an ambitious scheme and I am happy that we closed the doors to… pic.twitter.com/xB36lCUNBy

— ANI (@ANI) March 4, 2024