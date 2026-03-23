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2029 से बदलेगी राजनीति की तस्वीर! लोकसभा सीटें बढ़ाने की तैयारी, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ
सरकार लोकसभा सीटें बढ़ाने और महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है. 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद 2029 चुनाव में ये व्यवस्था लागू हो सकती है, जिससे संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी.
केंद्र सरकार अब देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए पहले पारित हो चुके कानून को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. इसके लिए सरकार जल्द ही संसद में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है.
इस पूरी कवायद का मकसद है कि साल 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सके. मौजूदा स्थिति में ये कानून लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें नई जनगणना और परिसीमन की शर्त रखी गई थी. अब सरकार इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए संशोधन का रास्ता अपना रही है.
सीटें बढ़ाने का प्लान
सरकार 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन कराना चाहती है. इसके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है. ये बदलाव देश की जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, ताकि प्रतिनिधित्व और संतुलित हो सके.
महिलाओं को मिलेगा बड़ा हिस्सा
अगर प्रस्ताव लागू होता है, तो 816 सीटों में से करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है और नीति निर्माण में उनकी भूमिका मजबूत होगी.
क्यों जरूरी है संशोधन?
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले ही संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, लेकिन उसमें यह शर्त थी कि नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा. अब सरकार इस शर्त को आसान बनाने के लिए संशोधन विधेयक लाने जा रही है.
संविधान संशोधन की तैयारी
सूत्रों के मुताबिक, सरकार केवल साधारण संशोधन ही नहीं बल्कि संविधान संशोधन की दिशा में भी काम कर रही है. इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन संभव हो और 2029 तक आरक्षण लागू किया जा सके.
विपक्ष से भी बातचीत शुरू
इस बड़े बदलाव को लागू करने के लिए सरकार विपक्ष को भी साथ लेने की कोशिश कर रही है. अमित शाह ने शिवसेना (UBT) और NCP (Sharad Pawar) जैसे दलों के नेताओं से इस मुद्दे पर बातचीत शुरू कर दी है. हालांकि, कांग्रेस सहित बड़े विपक्षी दलों से अभी चर्चा बाकी है.
राजनीति में आएगा बड़ा बदलाव
अगर ये योजना सफल होती है, तो भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ने से नीतियों और फैसलों में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी.
कुल मिलाकर, सरकार की ये पहल केवल सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि यह प्रस्ताव संसद में कब और कैसे पास होता है.
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