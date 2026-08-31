महिलाएं घर में रहें, सार्वजनिक कार्यक्रमों में आएंगी तो तबाही होगी, 95 साल के मुस्लिम मौलवी का शर्मनाक बयान

Kerala: यह पहली बार नहीं है जब मुसलियार को महिलाओं पर अपनी टिप्पणियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। 2015 में, उन्होंने कहा था कि जेंडर इक्वालिटी (स्त्री-पुरुष समानता) इस्लाम के खिलाफ है. हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया था.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/women-should-stay-at-home-stepping-out-for-public-events-will-lead-to-disaster-shameful-statement-by-kerala-muslim-cleric-8513445/ Copy

95 वर्षीय कांथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार ने यह विवादित बयान दिया है. (photo credit, IANS, for representation only)

Kerala: महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके आने से भारी तबाही हो सकती है. केरल के एक धर्मगुरु ने महिलाओं के बारे में ये विवादित बयान दिया है. रविवार को कोच्चि में एक इस्लामिक सम्मेलन में, ये बात कही गई है.

भारत के दसवें ग्रैंड मुफ्ती



पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य की सुन्नी-शाफी विद्वानों की प्रमुख परिषद ने निर्देश दिया था कि महिलाएं पुरुषों के साथ मंच साझा न करें या सार्वजनिक जगहों पर उनके साथ न दिखें. इसके कुछ दिनों बाद समस्त केरल जमिय्यतुल उलमा (Samastha Kerala Jamiyyathul Ulama) के जनरल सेक्रेटरी, 95 वर्षीय कांथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार ने यह बयान दिया है. मुसलियार, जिन्हें शेख अबूबकर अहमद के नाम से भी जाना जाता है, भारत के दसवें ग्रैंड मुफ़्ती हैं.

क्या है पूरा बयान

रविवार को कोच्चि में एक इस्लामिक सम्मेलन में, मुसलियार ने इस निर्देश का बचाव किया और कहा कि इस्लाम में महिलाओं के लिए पर्दा करने का नियम ऐसे नतीजों को रोकने के लिए बनाया गया है.

उन्होंने कहा, इस्लाम ने महिलाओं के लिए पर्दा अनिवार्य इसलिए किया क्योंकि यह माना जाता है कि महिलाओं को इस तरह सार्वजनिक मंचों पर लाने से भारी तबाही होती है. पवित्र कुरान में कहा गया है कि महिलाओं को अपने घरों के भीतर ही रहना चाहिए और सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आना चाहिए.

मुसलियार ने कहा कि धार्मिक विद्वान पिछले 100 सालों से ऐसी बातें सिखाते रहे हैं. इसी वजह से इस देश की महिलाओं ने अपना सम्मान और गरिमा बनाए रखी है. आलोचना के बावजूद इस मुद्दे पर बोलना धार्मिक विद्वानों की ज़िम्मेदारी है और वे ऐसा करना जारी रखेंगे. अगर किसी दूसरे संगठन या समस्था के नेता इस बात पर आपत्ति जताते हैं या सवाल उठाते हैं, तो भी हम अपनी बात कहेंगे क्योंकि हमने धर्म का अध्ययन किया है और यह कहना हमारा फ़र्ज़ है. हम यह बात कहते रहेंगे. कोई हमें रोक नहीं सकता है.

2019 में भी इस धर्मगुरु की आलोचना हुई थी . उन्होंने कहा था कि महिलाओं को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए. 2025 में, उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के एक साथ व्यायाम करने वाले फिटनेस प्रोग्राम को इस्लामी नियमों के खिलाफ बताया. इन बयानों पर विपक्षी पार्टियों CPI(M) और BJP ने कड़ा विरोध जताया है और इसे अपमानजनक और मध्ययुगीन सोच बताया है.