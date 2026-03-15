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महिला वोटर बनेंगी गेम चेंजर? जानें पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कितना दिखेगा 'नारी शक्ति' का असर

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में क्या महिला वोटर गेम चेंजर बनेंगी? जानें इन राज्यों में महिला मतदाता कितनी हैं और इससे क्या असर पड़ेगा.

Published date india.com Published: March 15, 2026 8:33 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
महिला वोटर बनेंगी गेम चेंजर? जानें पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कितना दिखेगा 'नारी शक्ति' का असर

चुनाव आयोग ने असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. मतदान की तारीख घोषित होने के बाद, सभी राज्यों में चुनावी माहौल तेज हो गया और अब नेता रैलियां और प्रचार के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे. इस बार का चुनाव कौन-सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, कौन-कौन गठबंधन में मैदान में उतरेगा.. इस तक सीमित नहीं है.

अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार महिला मतदाता चुनाव के नतीजों को तय करने वाली ताकत बनेंगी? दरअसल, पिछले कुछ सालों में भारत में महिला वोटरों की संख्या तेजी से बढ़ी है और कई चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा भी रहा है. यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल ‘नारी शक्ति’ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. चलिए इस खबर के माध्यम से समझते हैं चुनाव में
नारी शक्ति का रोल…

पश्चिम बंगाल में महिलाओं की बड़ी भूमिका

पश्चिम बंगाल में महिलाओं की भागीदारी चुनावी राजनीति में काफी अहम मानी जाती है. राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 7.6 करोड़ के आसपास है और इनमें बड़ी संख्या महिला वोटरों की है. पिछले चुनावों में देखा गया कि कई सीटों पर महिला मतदाताओं की पसंद ने ही जीत-हार का फैसला किया. यही कारण है कि राज्य में महिलाओं के लिए कई योजनाएं और घोषणाएं चुनावी मुद्दा बन जाती हैं. राजनीतिक दलों को भी यह अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि अगर महिला वोटर एकजुट होकर वोट डालती हैं, तो वे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकती हैं.

तमिलनाडु और केरल में महिला वोटर मजबूत

तमिलनाडु में भी महिला मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है. राज्य की अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, कुल करीब 5.67 करोड़ वोटरों में लगभग 2.89 करोड़ महिला मतदाता हैं, जो पुरुषों से भी ज्यादा हैं. वहीं, केरल में तो महिलाओं का वोट प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा में से एक माना जाता है. यहां करीब 1.43 करोड़ महिला मतदाता हैं और वे कुल मतदाताओं का लगभग 51.5 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं. यानी इन दोनों राज्यों में महिला वोटरों का प्रभाव चुनावी नतीजों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है.

असम और पुडुचेरी में भी महिला वोट बढ़ा

असम में भी महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. हाल के मतदाता आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के करीब 2.5 करोड़ वोटरों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है. बात करें पुदुचेरी में तो महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी देश में सबसे ज्यादा मानी जाती है. यहां कुल करीब 10 लाख मतदाताओं में 5.4 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 53 प्रतिशत हिस्सा हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि कई राज्यों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर या उससे भी ज्यादा हो चुकी है.

चुनावी नतीजों पर नारी शक्ति का क्या असर?

चुनाव से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में महिला मतदाताओं की राजनीतिक भागीदारी काफी बढ़ी है. हाल के राष्ट्रीय चुनावों में भी महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से थोड़ा ज्यादा रहा था. इसी वजह से अब लगभग हर राजनीतिक दल महिलाओं के लिए खास योजनाएं, आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वादे कर रहा है. अगर इन पांचों राज्यों में महिला मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करती हैं, तो यह तय माना जा रहा है कि कई सीटों पर वही जीत-हार का फैसला करेंगी. इसलिए इस बार के विधानसभा चुनावों में नारी शक्ति को सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर माना जा रहा है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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