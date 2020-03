केरल: करथियानी अम्मा की उम्र 105 साल है और भागीरथी अम्मा 96 साल की हैं. इन दोनों दादियों ने साक्षरता एग्ज़ाम दिया और दोनों ने 100 में से 98 नंबर हासिल कर लिए. इतनी उम्रदराज दादियों ने इतने नंबर हासिल कर सभी को चौंका दिया. अब इन दोनों दादियों को नारी शक्ति पुरस्कार दिया जा रहा है. ये खबर सुनकर दोनों दादियां खुश हैं. दोनों को आठ मार्च को महिला दिवस पर सम्मानित किया जाएगा.

Kerala: 96-yr-old Karthiyani Amma (pic1) who scored 98/100 marks in 2018 and 105-yr-old Bhageerathi Amma (pic2) who became the oldest equivalency course student of Kerala State Literacy Mission, to be jointly awarded the ‘Nari Shakti Puraskar 2019’ by the President on March 8. pic.twitter.com/EL0YT9MWBI

