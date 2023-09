Women Reservation Bill को कैबिनेट की मिली मंजूरी, संसद के विशेष सत्र में होगा पेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में सोमवार शाम को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक (Cabinet Meeting) हुई. यूनियन कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) को मंजूरी दी गई. इस बिल को अब आज से शुरू हुए संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा. इस बात की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी कि इस बिल को मंजूरी दी जा सकती है.

