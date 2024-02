Chandigarh Mayor Polls: 'लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं देंगे', क्या चंडीगढ़ में फिर होंगे मेयर चुनाव? जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा

Chandigarh Mayor Polls: चंडीगढ़ में हाल में हुए मेयर चुनाव को लेकर BJP और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है. AAP ने मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां सोमवार को मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘लोकतंत्र की हत्या की इजाजत’ किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मेयर चुनाव के सभी रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह लोकतंत्र का मजाक है. यह लोकतंत्र की हत्या है. हम हैरान हैं.

Chandigarh mayoral polls | Supreme Court orders preservation of entire record of the election process including ballot papers, videography and other material through Registrar General of Punjab and Haryana High Court.

Supreme Court directs that the ensuing meeting of the…

