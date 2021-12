Work From Home For IT Sectors: भारत में ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. पूरे देश में ओमिक्रॉन के कुल 268 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे में टीसीएस, इंफोसिस और एप्पल जैसी कई बड़ी टेक कंपनियां अपने दफ्तरों को खोलने की योजना को रद्द कर सकती हैं. हालांकि इसकी पुष्टि अबतक नहीं हो सकी है. इस बाबत एक रिपोर्ट साझा किया गया है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शीर्ष सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने कर्मचारियों को अब दफ्तर बुलाने को लेकर आशंकित हैं. बता दें कि देश में अबतक कुल 268 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं. इसमें से सबसे अधिक मामले दिल्ली में पाए गए हैं.Also Read - Omicron Threat: पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई समीक्षा बैठक, कोरोना संक्रमण के रोकथाम पर होगी चर्चा

खुलने वाले थे दफ्तर

कई आईटी कंपनियां दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 तक अपने सभी कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने वाली थी. कंपनियां वर्क फ्रॉम होम खत्म करने को लेकर विचार कर रही थीं. नैसकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक संस्थान 25 वर्ष से अधिक की आयु के कर्मचारियों को नवंबर तक वापस लाने का विचार कर रही थी. वहीं 40 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों को उसके बाद दफ्तरों में काम के लिए वापस लौटना था. लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि वर्क फ्रॉम होम अब भी जारी रह सकता है. Also Read - Omicron के बढ़ते खतरों के बीच WHO प्रमुख ने वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर चेताया, जानिये क्या कहा...

टीसीएस का हाल

मशहूर टेक कंपनी टीसीएस में 10 फीसदी कर्मचारी ही कार्यालयों में काम कर रहे हैं. बाकी कर्मचारी अपने घरों से काम कर रहे हैं. कोरोना संक्रमण के मामलों में बीते महीने गिरावट के कारण कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए कहा गया था लेकिन पूर्ण रुप से अबतक उनकी वापसी नहीं हुई थी. इस बीच कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं. Also Read - ब्रिटेन में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, 1 लाख 6 हजार से ज्यादा नए केस आए सामने; 7 दिन में 59% बढ़े मामले

एचसीएल का फैसला

रिपोर्ट के मुताबिक इंफोसिस ने कहा है कि बदलती स्थिति के मद्देनजर सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है. एनआर नारायण मूर्ति के स्वामित्व वाली कंपनी ने पहले कहा था कि वह अपने कार्यालय में कर्मचारियों को वापस लाने की योजना बना रही है लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों के चलते अब कंपनी सतर्क दिखाई पड़ रही है. कंपनी का कहना है कि वायरस के प्रभाव की निगरानी कंपनी रखेगी.