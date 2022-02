Work From Home End: केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मामलों में कमी आने के बाद सोमवार से सभी कर्मचारियों के लिए कार्यालय में फुल अटेंडेंस बहाल कर दिया है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सोमवार से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए कार्यालय में 100 फीसदी उपस्थिति बहाल कर दी गई है. कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, ‘महामारी की स्थिति की समीक्षा की गई और कोविड मामलों के साथ ही संक्रमण दर में गिरावट के मद्देनजर ऐसा फैसला किया गया है कि सोमवार से कार्यालय में पूर्ण उपस्थिति बहाल की जाएगी और सभी स्तरों पर कर्मचारियों को बिना किसी छूट के सात फरवरी 2022 से नियमित आधार पर कार्यालय में उपस्थित रहना होगा.’Also Read - Delhi School News: कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद दिल्ली में सोमवार से 9वीं से12वीं कक्षा के लिए खुलेंगे स्कूल

उन्होंने कहा कि बहरहाल विभागों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी हर वक्त चेहरे पर मास्क पहने और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते रहें. केंद्र ने अवर सचिव स्तर से नीचे के अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था को 31 जनवरी को 15 फरवरी तक बढ़ाया था.

Union Minister Dr Jitendra Singh announced it has been decided that full office attendance shall be resumed from tomorrow & employees at all levels, without any exemption, shall attend office on regular basis with effect from Feb 7: MoPPG&P

(File pic) pic.twitter.com/h9tvPTSVu5

