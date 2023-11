World Cup 2023: वर्ल्ड कप जीतने पर चंडीगढ़ में मिलेगी फ्री राइड! ये ऑटो ड्राइवर इस तरह मनाएंगे जश्न

World Cup 2023 IND Vs AUS: क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच फाइनल का महामुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. देश भर में सभी लोग आज के इस फाइनल मुकाबले को लेकर बेहद उत्सुक हैं. चंडीगढ़ के ऑटो ड्राइवर ने इस बार वर्ल्ड कप जीतने पर चंडीगढ़ में फ्री ऑटो राइड देने का वादा किया है. वह इससे पहले भी कई मौकों पर इस तरह का कदम उठा चुके हैं.

बता दें कि, अनिल पिछले कई सालों से अपने ऑटो पर सेना के जवानों और गर्भवती महिलाओं को फ्री में राइड करवा रहा है. टोक्यो ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर भी उन्होंने सवारियों को बिना पैसों के सफर कराया था. इस बार उन्होंने पांच दिनों तक फ्री राइड कराने का ऐलान किया है.

#WATCH | Chandigarh: Auto driver Anil Kumar says, “Our team is performing well. I will offer free rides for 5 days. India will win today…” pic.twitter.com/bdSqBQEBIT

— ANI (@ANI) November 19, 2023