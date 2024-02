Hindi India Hindi

World Defence Show 2024 Indian Women Squadron Leader Bhawana Kanth And Others Officers Participate In Saudi Defense Show

World Defence Show 2024: इंडियन वुमन ऑफिसर्स ने सऊदी के डिफेंस शो में लिया हिस्सा, दिखाया देश का गौरव

स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ, कर्नल पोनुंग डोमिंग और लेफ्टिनेंट कमांडर अन्नू प्रकाश ने WDS 2024 के विभिन्न सेमिनारों में सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व किया.

ये हैं वो ती ऑफिसर.

वर्ल्ड डिफेंस शो (WDS) 2024 वर्तमान में रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है. इसमें भारत की नारी शक्ति ने भी परफॉर्मेंस दी है. रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है. स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ, कर्नल पोनुंग डोमिंग और लेफ्टिनेंट कमांडर अन्नू प्रकाश ने WDS 2024 के विभिन्न सेमिनारों में सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने रक्षा-थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया.

फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर Bhawana Kanth

7 फरवरी को भारतीय वायु सेना की फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर Bhawana Kanth ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सऊदी राजदूत राजकुमारी रीमा द्वारा आयोजित ‘International Women in Defence: Investing in an Inclusive Future’ नामक सेमिनार में पैनलिस्ट के रूप में मुख्य भूमिका निभाई. ये सेमिनार यूनाइटेड स्टेट्स की प्रिंसेस रीमा बिंत बांदार अल-सऊद ने आयोजित किया था.

लड़ाकू पायलट क्लब का हिस्सा

“स्क्वाड्रन लीडर ने बाधाओं को तोड़कर आसमान में उड़ने की अपनी प्रेरणादायक कहानी भी शेयर की. उन्होंने बताया कि वह किस तरह सम्मानित लड़ाकू पायलट क्लब का हिस्सा बनीं. वह गणतंत्र दिवस परेड (2021) में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट हैं. उन्होंने गणतंत्र दिवस 2024 फ्लाईपास्ट में भी भाग लिया.

भारतीय सेना की कर्नल पोनुंग डोमिंग उत्तरी क्षेत्र में 15,000 फीट से ऊपर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची सीमा टास्क फोर्स की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं. जिन्होंने 20 वर्षों से अधिक की सेवा में कई प्रथम उपलब्धि हासिल की है. वह इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में कई चुनौतीपूर्ण कामों में सबसे आगे रही.

लेफ्टिनेंट कमांडर अन्नू प्रकाश

भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर अन्नू प्रकाश ने समुद्री सुरक्षा और संचालन में अपनी विशेषज्ञता दिखाई. उनकी भागीदारी ने भारत की विशाल तटरेखा की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया. उनकी उपस्थिति से समुद्री क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच मजबूत संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिली.

600 स्कूली बच्चों को सुनाएंगी अपनी कहानी

रक्षा विभाग ने इस प्रोग्राम से जुड़ी रिलीज जारी करके कहा, “World Defence Show 2024 में इन तीन महिला अधिकारियों की भागीदारी ने defence में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भूमिका के प्रमाण के रूप में काम किया. तीनों इंटरनेशनल इंडियन स्कूल में अपनी यात्रा के बारे में एक प्रेरणादायक बातचीत करेंगी.” यह प्रोग्राम 8 फरवरी को रियाद के विभिन्न स्कूलों में लगभग 600 स्कूली बच्चों के लिए होगा. यह कार्यक्रम वर्दी में भारतीय महिलाओं की विविध प्रतिभाओं और नेतृत्व कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा.