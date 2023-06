Hindi India Hindi

भारत आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, दुनिया चीन की बदमाशी और जबरदस्ती देख रही है

भारत आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, दुनिया चीन की बदमाशी और जबरदस्ती देख रही है

भारत की यात्रा पर आए अमेरिका के रक्षा मंत्री ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया, चीन ताकत के दम पर सीमाओं को फिर से खींचना चाह रहा

दिल्ली में अमेरिका के रक्षा सचिव ऑस्टिन ने आज सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की.

New Delhi: भारत की महत्वपूर्ण यात्रा (Visiting India) पर आए अमेरिका के रक्षा मंत्री (US Secretary of Defence) लॉयड ऑस्टिन (Lloyd Austin) ने आज सोमवार को चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है. अमेरिका के रक्षा सचिव ऑस्टिन ने कहा, दुनिया चीन की ओर से की जा रही बदमाशी और जबरदस्ती देख रही है. वह फिर से ताकत के दम पर सीमाओं को फिर से खींचना” चाह रहा था और देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता को भी खतरे में डाल रहा था.

Trending Now

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक करने के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, “हम तेजी से बदलती दुनिया का सामना कर रहे हैं. हम चीन की ओर से बदमाशी और जबरदस्ती देखते हैं. यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता जो बल द्वारा सीमाओं को फिर से बनाना चाहती है और धमकी देती है. अमेरिकी रक्षा सचिव ने भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय संप्रभुता, साथ ही अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां, जैसे आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को भी बताया.

शांति और समृद्धि के लिए अमेरिका और भारत से जोरदार नेतृत्व की जरूरत होगी

यूएस रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा, “इसलिए लोकतंत्रों को अब न केवल हमारे सामान्य हित, बल्कि हमारे साझा मूल्यों के इर्द-गिर्द एकजुट होना चाहिए. शांति और समृद्धि के लिए आवश्यक स्वतंत्रता को संरक्षित और संरक्षित करने के लिए अमेरिका और भारत से जोरदार नेतृत्व की आवश्यकता होगी, और इसलिए हमारे पास काम करने के लिए अभी भी बहुत कुछ है. लेकिन मुझे विश्वास है कि यूएस-इंडिया पार्टनरशिप इंडो-पैसिफिक और व्यापक दुनिया के लिए एक खुले और समृद्ध भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगी.

राजनाथ सिंह के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार किया

एक दिन पहले भारत आए ऑस्टिन ने राजनाथ सिंह के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार किया. अगले कुछ वर्षों के लिए रोडमैप दोनों देशों के बीच नई तकनीकों के सह-विकास और मौजूदा और नई प्रणालियों के सह-उत्पादन के साथ-साथ रक्षा स्टार्ट-अप पारिस्थितिक तंत्र के बीच सहयोग बढ़ाने की सुविधा के लिए अवसरों की पहचान करेगा. मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में अपनी साझा रुचि को देखते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा की.

ऑस्टिन ने शिखर सम्मेलन ताइवान जलडमरूमध्य में चीन को चेतावनी दी थी

सिंगापुर में शांगरी-ला सुरक्षा शिखर सम्मेलन में शनिवार को अपने संबोधन में ऑस्टिन ने चेतावनी दी थी कि ताइवान जलडमरूमध्य में संघर्ष विनाशकारी होगा. उन्होंने इस क्षेत्र में चीन की कार्रवाई के लिए उसकी आलोचना की थी. ऑस्टिन ने कहा था, हमारी नीति स्थिर और दृढ़ है. यह अमेरिकी प्रशासनों में सही रही है और हम दोनों ओर से यथास्थिति में एकतरफा परिवर्तनों का स्पष्ट रूप से विरोध करना जारी रखेंगे. मैं यह भी उजागर करूंगा कि संघर्ष न तो आसन्न है और न ही अपरिहार्य है. प्रतिरोध आज मजबूत है और इसे इस तरह बनाए रखना हमारा काम है.

ताइवान जलडमरूमध्य में संघर्ष विनाशकारी होगा

ऑस्टिन ने सिंगापुर में शिखर सम्मेलन में कहा था, आप जानते हैं, पूरी दुनिया में ताइवान स्ट्रेट – पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में हिस्सेदारी है. वाणिज्यिक शिपिंग लेन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा इस पर निर्भर करती है और इसी तरह दुनिया भर में नेविगेशन की स्वतंत्रता भी है. लेकिन कोई गलती न करें: ,”

भारत और अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही

ऑस्टिन ने आज कहा कि भारत और अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है. भारत-अमेरिका साझेदारी एक मुक्त और खुले भारत-प्रशांत की आधारशिला है. दोनों देशों ने अमेरिका-भारत रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप स्थापित किया है.

दोनों देशों के रक्षा स्टार्ट-अप के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया

रक्षा मंत्री के साथ बैठक के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण नई पहल, इंडस-एक्स पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य अमेरिका और भारतीय रक्षा नवाचार क्षेत्रों के बीच साझेदारी को तुरंत शुरू करना है. दोनों पक्षों ने नई प्रौद्योगिकियों के सह-विकास और मौजूदा और नई प्रणालियों के को-प्रोडक्शन के अवसरों की पहचान करने और दोनों देशों के रक्षा स्टार्ट-अप पारिस्थितिक तंत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने की सुविधा का निर्णय लिया.

द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की

अपनी बैठक के दौरान, राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन ने मजबूत और बहुमुखी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की और जुड़ाव की गति को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है . बैठक के बाद, राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर कहा कि वार्ता रणनीतिक हितों के अभिसरण और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने सहित कई क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के इर्द-गिर्द घूमती है. बैठक में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) डॉ समीर वी कामत शामिल थे. इससे पहले आज सिंगापुर से रविवार को दिल्ली पहुंचे ऑस्टिन ने दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्री की मौजूदगी में तीनों सेनाओं के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया. ऑस्टिन की यह दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले, लॉयड ऑस्टिन ने मार्च 2021 में भारत का दौरा किया था. ANI

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें देश की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES