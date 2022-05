World No-Tobacco Day: तम्बाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे ज्यादातर लोग जानते हैं. इसके बावजूद तम्बाकू उत्पादों का टर्नओवर करोड़ों-अरबों रुपये में है. जबकि दुनियाभर में हर साल तम्बाकू के इस्तेमाल के कारण 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है. अकेले भारत में ही 10 लाख लोग तम्बाकू सेवन के कारण असमय काल के गाल में समा जाते हैं. तम्बाकू के कारण आर्थिक नुकसान भी पौने दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का होता है. भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा तम्बाकू इस्तेमाल करने वाला देश है.Also Read - भारत-साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज, 5 जून को इकट्ठा होंगे खिलाड़ी

साल 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने दुनियाभर के 152 देशों में धूम्रपान से होने वाली बीमारियों और मौतों पर रिसर्च किया था. इस शोध में पाया गया कि तम्बाकू के कारण दुनियाभर की कुल जीडीपी का 1.8 फीसद नुकसान होता है. इसी तरह का एक अध्यन WHO ने साल 2021 में किया, 'इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ डिजीज एंड डेथ्स एट्रीब्यूटेबल टू टोबैको यूज इन इंडिया' जिसमें तम्बाकू के कारण भारत को होने वाले आथिक नुकसान का आकलन किया गया है. इस अध्ययन में पाया गया कि सरकार को तम्बाकू उत्पादों से जो टैक्स मिलता है वह इसके दुष्प्रभावों पर होने वाले खर्च का महज 12.2 फीसद है.

इसी स्टडी में दावा किया गया कि सिर्फ 100 रुपये के एक्साईज टैक्स के फायदे के बदले भारत को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के इलाज पर 816 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है. एक आंकड़ा यह भी है कि देश के कुल स्वास्थ्य खर्च का 5.3 फीसद सिर्फ तम्बाकू सेवन से जुड़ी बीमारियों पर खर्च होता है.

तम्बाकू पर इतना बड़ा खर्च

देश तम्बाकू की कीमत पर करीब 1.77 लाख करोड़ रुपये चुकाता है. यह रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2022-23 के बजट में देशभर में खाद्य सब्सिडी के तहत मिलने वाले सस्ते राशन की सब्सिडी पर कुल 2.06 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है.

कहां होता है इतना सारा खर्च

तम्बाकू सेवन के कारण देश पर आर्थिक बोझ तो पड़ रहा है, यह जानना भी जरूरी है कि खर्च कहां होता है. प्रत्यक्ष मेडिकल खर्च में मरीज के अस्पताल में होने वाला खर्च, डायगनोस्टिक टेस्ट, डॉक्टर की फीस, भर्ती और दवा इत्यादि का खर्च शामिल है. अगर गैर मेडिकल खर्च की बात की जाए तो इसमें मरीज की देखभाल के लिए और मरीज के साथ व्याक्तियों का होने वाला खर्च शामिल है. बीमारी की अप्रत्यक्ष कीमत में अस्पताल में भर्ती होने के कारण घरेलू आय को होने वाले नुक्सान और मरीज से मिलने-जुलने पर होने वाला खर्च शामिल है.

मृत्यु की अप्रत्यक्ष कीमत, तम्बाकू की आर्थिक लागत का तीसरा घटक है. इसमें तम्बाकू के उपयोग के कारण समय से पहले होने वाली मौतों की लागत का अनुमान लगाया है. तम्बाकू के कारण उसकी मौत होने पर उसके जीवन भर की कमाई का अनुमान लगाया गया है. इसको मापने में औसत जीवन काल, देश की जीडीपी और उसकी तत्कालीन आय जैसे कई बिंदुओ को आधार बनाया गया है.

हर 10 में से एक मौत तम्बाकू के कारण

तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है. साल 2018 की WHO की फैक्टशीट के अनुसार देश में हर साल 10 लाख लोग तम्बाकू सेवन के कारण मर जाते हैं. देश में हर 10 में से 1 व्यक्ति की मौत तम्बाकू के कारण होती है. तम्बाकू के सेवन से कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है, लेकिन यह अकेली बीमारी नहीं है, जो तम्बाकू के सेवन के कारण होती है. क्रॉनिक रेस्पिरेटरी रोग (CRD) और क्रॉनिक कार्डियोवस्कुलर रोग (CVD) भी तम्बाकू के कारण होते हैं. तम्बाकू सेवन के कारण होने वाली मौतों में इनकी हिस्सेदारी 71 फीसद है.

कैंसर का चार में से एक मरीज तम्बाकू के कारण

ICMR (The Indian Council of Medical Research) और NCDIR (National Centre for Disease Informatics & Research) ने साल 2020 में राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी किया था. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि देश में कैंसर के कुल मरीज 13.9 लाख हैं, जिनकी संख्या 2025 में 13 फीसदी बढ़कर 15.7 लाख तक पहुंच जाएगी. यही नहीं देश में कैंसर के एक- चौथाई (27.1%) मरीजों की बीमारी का कारण तम्बाकू है. पूर्वोत्तर भारत में कैंसर से सबसे ज्यादा मौतें होती है. NFHS-5 की रिपोर्ट के अनुसार भी पूर्वोत्तर भारत में तम्बाकू का सेवन देश में सबसे ज्यादा होता है.

तंबाकू का सेवन करने वाले पुरुष ज्यादा

NFHS-5 सर्वे के अनुसार 15 साल से ज्यादा आयुवर्ग के लोगों में तम्बाकू का सेवन करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 8.9 है. अगर पुरुषों की बात की जाए तो 38 फीसद पुरुष तम्बाकू का सेवन करते हैं. शहरों में (28.8 %) के मुकाबले गावों में (42.7%) में तम्बाकू का चलन ज्यादा है.

तम्बाकू का सेवन करने वाले शहर (%) गांव (%) कुल (%)

महिलाएं 5.4 10.5 8.9

पुरुष 28.8 42.7 38.0

स्रोत : NFHS-5