World No Tobacco Day, Dr. Harshvardhan, India, Tobacco, Smoking, Death Toll, Covid-19, Coronavirus, News: World No Tobacco Day, India, Covid19, News: केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने विश्‍व तंबाकू निषेध दिवस (World No Tobacco Day) पर आज 31 मई सोमवार को कहा, भारत में हर साल लगभग 13 लाख के के करीब मौतें तंबाकू और धूम्रपान के कारण होती हैं, जो लगभग 3,500 मौतें प्रतिदिन हैं. Also Read - World No Tobacco Day 2021: आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस, ऐसे 10 दिन में छोड़ें स्मोकिंग की लत

कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, तंबाकू और खासकर धूम्रपान करने वाले लोगों को कोविड के कारण होने वाले घातक परिणामों, जिसमें मृत्यु भी शामिल है, का 40-50% ज़्यादा जोखिम होता है. इससे सिर्फ फेफड़े, हृदय और कैंसर जैसी बीमारियां ही नहीं, बल्कि शरीर के हर अंग पर दुष्प्रभाव पड़ता है. Also Read - Central Vista के कंस्‍ट्रक्‍शन पर रोक नहीं, Delhi HC ने याचिकार्ताओं पर 1 लाख का जुर्माना लगाया

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, भारत में हर वर्ष लगभग 13,00,000 के करीब मौतें तम्बाकू और धूम्रपान के कारण होती हैं जो लगभग 3,500 मौतें प्रतिदिन है. खासकर भारत में पिछले वर्षों के अध्ययन बताते हैं कि तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 6% कमी आई है. यह 34.6% से 28.6% हो गया है.

बता दें कि 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक डा. टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि धूम्रपान करने वालों में कोरोना की गंभीरता और इससे मौत होने का जोखिम 50 प्रतिशत तक ज्यादा होता है, इसलिए कोरोनावायरस के जोखिम को कम करने के लिए धूम्रपान छोड़ देने में ही भलाई है. धूम्रपान की वजह से कैंसर, दिल की बीमारी और सांस की बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है.